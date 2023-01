No cabe duda en Internet lo encuentras todo, TODO, por lo que no debería sorprendernos que hoy la música de Jenni Rivera sea una fenómeno en Corea del Sur.

El éxito musical de Jenni Rivera entre los jóvenes coreanos se debe a que éstos los han estado utilizando para sus coreografías de TikTok.

Esto luego de que la tiktokera Dada_Everything, publicara en la popular plataforma, cuya fama despuntó en el inicio de la pandemia por Covid-19, videos bailando canciones de Jenni Rivera.

En un reciente video la joven se muestra bailando al ritmo del tema “Dama divina”, material audiovisual que ya acumula casi 8 millones de reproducciones.

Su gusto por las canciones de la ‘Gran señora’, quien murió a los 43 años en un accidente aéreo, le ha hecho ganar más de 900 suscriptores en TikTok.

Weeeey jajajajajaja en corea están usando canciones de Jenny rivera para hacer trends de baile jajajajajajajajajaja me encanta el internet pic.twitter.com/fQyp6Je5EV

Como era de esperarse, algunas personas creyeron que el video es falso y es que han estado saliendo a la luz algunas ediciones; no obstante, la grabación es real.

Por otro lado, en los últimos meses el nombre de Jenni Rivera ha sonado fuerte en medios de comunicación.

Primero por su aniversario luctuoso número 10 y luego porque su hermano, Juan Rivera, de 45 años de edad, ingresó a La casa de los famosos 3.

Por lo que fans de la ‘Diva de la banda’ dieron por hecho que éste hablaría de la artista dentro del reality de Telemundo y no se equivocaron.

Juan Rivera aprovechó las cámaras para revelar la última voluntad de su hermana Jenni Rivera.

De acuerdo con el hombre, la cantante siempre le aconsejó dejar la droga y los excesos por su bienestar y por el de sus hijos, pero él no le hacía caso, fue hasta el día de muerte cuando lo entendió.

“Juan, debes dejar estas cosas, debes calmarte, te estás destruyendo, estás destruyendo tu hogar, destruyendo a tu familia y yo no le hacia caso, cuando pasa el accidente… Lo que mi hermana quiso enseñarme en vida no pudo, literal usó su muerte para que yo me calmara”

Juan Rivera