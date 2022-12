Jenni Rivera murió enemistada con Chiquis Rivera y esta es la desoladora y última canción que la ‘Diva de la banda’ le dedicó a su hija en su concierto en la Arena Monterrey.

Horas antes de su muerte.

El 9 de noviembre de 2022 se cumplieron 10 años de la sorpresiva muerte de Janney Dolores Rivera Saavedra, mejor conocida como Jenni Rivera.

La cantante estaba en el auge de su carrera, cuando murió en un accidente aéreo en Nuevo León, a los 43 años de edad.

Jenni Rivera se tuvo que enfrentar a duros momentos en su vida, pero fue un rumor el que la dejó devastada y estaba relacionado con su hija Chiquis Rivera y su entonces esposo, Esteban Loaiza.

Meses antes de la muerte de Jenni Rivera, surgió el rumor de que su hija Chiquis Rivera había tenido una relación con Esteban Loaiza, entonces esposo de la cantante.

Jenni Rivera y Esteban Loaiza se conocieron en 2008 y dos años después se casaron, y todo indicaba que vivían un ‘cuento de hadas’.

Sin embargo, dos años después de su matrimonio, Jenni Rivera solicitó el divorcio, pues según Chiquis Rivera, su mamá pensó que ella mantenía un romance con Esteban Loaiza.

Janney Marín -nombre de Chiquis Rivera- aseguró que todo había sido un rumor mal intencionado, pues ella nunca había tenido una relación con su padrastro .

Dos meses antes de la muerte de Jenni Rivera, la cantante tuvo una fuerte pelea con Chiquis Rivera, por lo que estuvieron distanciadas hasta el día de su muerte, el 9 de diciembre de 2012.

La última presentación de Jenni Rivera fue en la Arena Monterrey y durante su show cantó ‘Paloma Negra’.

Antes de interpretar la melodía, Jenni Rivera dedicó unas desgarradoras palabras y dedicó la canción a Chiquis Rivera.

“Siempre la he cantado con mucho sentimiento, pero de unos meses para acá me llega profundamente al corazón, les pido me ayuden a cantársela a mi hija”

Jenni Rivera