A 14 años de su muerte, el legado musical de Jenni Rivera continúa con nuevos proyectos impulsados por sus hijos.

El próximo 9 de septiembre se estrenará el álbum Mírame desde Staple Center, que recopila 45 canciones de su histórico concierto en Los Ángeles en 2011, incluyendo temas inéditos.

Además, Jenicka, Johnny y Jacqui trabajan en un holograma que permitirá verla nuevamente en los escenarios en un homenaje previsto para 2027.

Con ello, la “Reina de la Banda” regresa a la memoria colectiva.

Jenni Rivera regresará al escenario con holograma preparado por su hijos

Chamonic reveló que Jenicka, Johnny y Jacqui trabajan para llevar a Jenni Rivera de regreso a los escandió a través de un holograma.

Los fans de Jenni Rivera podrían apreciar su holograma durante un concierto especial donde se reunirían sus éxitos e incluso se contemplaría algunos artistas invitados.

Johnny, hijo menor de Jenni Rivera, sería el encargado de coordinar estos posibles conciertos con el holograma de la cantante.

Jenni Rivera (Instagram/@jennirivera)

Jenicka y Jacqui estarían de acuerdo con el proyecto y el concierto sería un homenaje por casi 15 años sin la “Reina de la banda”.

Hasta el momento, los hijos de Jenni Rivera no han presentado el proyecto del holograma de la cantante o la fecha en que podrían ser los conciertos, los cuales podrían llegar en 2027.

Chiquis Rivera no participaría en la gestión de los proyectos sobre Jenni Rivera, ya que la cantante la desheredó meses antes de su muerte.

Hijos de Jenni Rivera lanzan disco con momentos inéditos

El 9 de septiembre se lanza el nuevo disco de Jenni Rivera, el cual lleva el nombre “Mírame desde Staple Center”.

Este disco recopila canciones que interpretó Jenni Rivera en su concierto en el Staple Center en Los Ángeles en 2011.

Este disco contemplaría 45 canciones, de las cuales algunas son inéditas y tendrá temas como:

Mi gusto es

Las malandrinas

Parrandera

Rebelde y atrevida

Tu camisa puesta

No me pregunten por él

“Mírame desde Staple Center” estará disponible en todas las plataformas digitales.