Javier Bátiz no solo dejó un gran legado en el rock mexicano, sino que además fue pieza fundamental en la carrera de Carlos Santana y a continuación te decimos porqué.

El sábado 14 de diciembre se dio a conocer la muerte de Javier Bátiz a los 80 años de edad, el músico es considerado padre del rock mexicano.

Gracias a su amplia trayectoria, Javier Bátiz es considerado uno de los músicos más influyentes en la historia del rock en México.

Sin embargo, Javier Bátiz no solo marcó un hito en la historia de la industria musical en México, sino que también marcó huella en innumerables artistas.

Tal es el caso de Carlos Santana -de 77 años de edad, uno de los músicos más importantes de México que ha alcanzado fama internacional.

La industria musical en México se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte de Javier Bátiz, quien dejó un gran legado en la historia del rock del país.

Fue su esposa Claudia Madrid quien confirmó la muerte de Javier Bátiz, quien en los últimos meses había presentado algunos problemas de salud que lo habían alejado de los escenarios.

Javier Bátiz deja un legado importante en el rock en México y es que desde muy joven empezó en la industria.

El estilo tan único de Javier Bátiz lo llevó a convertirse en una de las más grandes figuras de la música siendo considerado como el “padre del rock”,

Sin embargo, Javier Bátiz también logró influenciar a varios artistas, tal es el caso de Carlos Santana, quien es uno de los más grandes guitarristas a nivel internacional.

Y es que se dio a conocer que Javier Bátiz fue el mentor de Carlos Santana, convirtiéndose en pieza fundamental en su desarrollo artístico.

En diversas ocasiones, Javier Bátiz compartió que fue el maestro de Carlos Santana y es que siempre se mostró orgulloso de haber ayudado a la formación de uno de los mejores músicos en la actualidad.

En entrevista con Javier Paniagua, Javier Bátiz relató cómo es que empezó su amistad con Carlos Santana.

Javier Bátiz destacó que la mamá de Carlos Santana lo vio tocar en el parque por lo que fue por su hijo para que le enseñará.

“Su mamá me vio tocar en el parque y fue por su hijo, lo llevó”.

En ese momento ambos eran unos niños, pero Javier Bátiz accedió a enseñarle a Carlos Santana a tocar la guitarra.

Al día siguiente la madre de Carlos Santana lo volvió a llevar con Javier Bátiz y es que el pequeño había quedado tan feliz que no había podido dormir.

“Al día siguiente me lo volvió a traer la mamá y me dijo: ‘oiga, por su culpa mi hijo no durmió”

Javier Bátiz