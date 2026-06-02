Los conciertos que Cristian Castro llevaría a cabo en el Auditorio Nacional los días 15 y 16 de junio cambian de fecha.

Estos han sido reprogramados por lo que seguidores de Cristian Castro -de 51 años de edad- tendrán que esperar más tiempo para disfrutar de su música en vivo.

Así quedaron los conciertos de Cristian Castro en el Auditorio Nacional

Mediante un comunicado publicado por PARS Production, Auditorio Nacional, Eticket y Genera Música, se informa que los próximos conciertos de Cristian Castro en Auditorio Nacional, cambian de fecha.

Las nuevas fechas de los conciertos del 15 y 16 de junio en Auditorio Nacional, quedan de la siguiente manera:

Lunes 10 de agosto de 2026

Martes 11 de agosto de 2026

Conciertos de Cristian Castro cambian de fecha (@pars.productionsmx / Instagram)

Los accesos adquiridos para el show musical del 15 de junio serán válidos para el 10 de agosto, en tanto que los adquiridos para el 16 de junio podrán utilizarse para la presentación del 11 de agosto.

Debido a que ambos eventos lograron sold out, no será necesario realizar algún tipo de canje.

Así como podrán solicitar su reembolso aquellas personas que por alguna razón no puedan asistir a las presentaciones en sus nuevas fechas.

Para mayores informes y aclaraciones, el público debe comunicarse con Eticket mediante sus canales oficiales.

Revelan motivo de la reprogramación de los conciertos de Cristian Castro

De acuerdo con el comunicado publicado por los organizadores del concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional, la reprogramación se debe a complicaciones en la logística de la gira del artista.

Y es que desde que Cristian Castro anunció los cuatro conciertos que ofrecerá este 2026 en el Coloso de Reforma, la venta de boletos se convirtió en el evento más esperado.

El cantante logró sold out en los primeros días de venta por lo que ya no hay boletos disponibles.