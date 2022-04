El cantante británico Harry Styles, fue acreedor a un Récord Guinness por su nuevo tema titulado ‘As It Was’.

Sin duda, Harry Styles comenzó este año con el éxito de su lado, tras una temporada en pausa por la pandemia de Covid-19.

Recordemos que Harry Styles, quien recientemente fue criticado por Noel Gallagher está por retomar la serie de espectáculos que programó en 2020 y no se pudieron llevar a cabo por la contingencia.

Aunado a ello, también reveló que está por publicar un nuevo trabajo discográfico, mismo que adelantó con el lanzamiento de su canción ‘As It Was’, que vio la luz el primero de abril de este 2022.

Esta canción fue lanzada junto a su video musical y logró recolectar millones de reproducciones en muy pocas horas, además de haber causado sensación al convertirse en tendencia de plataformas digitales:

Por si fuera poco, la canción logró un Récord Guinness.

¿Por qué ‘As It Was’ de Harry Styles ganó un Récord Guinness?

La canción de Harry Styles, ‘As It Was’ obtuvo un Récord Guinness por sus altas reproducciones en Spotify.

El tema fue escuchado más de 16 millones de veces en la plataforma de música y fue la misma aplicación, la que arrojó que Harry Styles juntó 16 millones 103 mil 849 reproducciones en 24 horas.

Por otro lado, el video musical, logró acumular más de 52 millones de streams y 2.6 millones de ‘Me gusta’.

Cabe señalar que la canción fue escuchada en 34 países.

Record Harry Styles (Twitter/@GWR)

Mientras tanto, Harry Styles continúa trabajando y pronto su música va a llegar a México.

Es probable que intérprete varios temas de su próximo disco, que verá la luz el 20 de mayo de este año.

Su Love On Tour está por llegar a México; estos son los estados que Harry Styles va a visitar:

Noviembre 20 - Jalisco - Arena VFG

Noviembre 22 - Nuevo León - Arena Monterrey

Noviembre 24- Ciudad de México - Foro Sol

Noviembre 25 - Ciudad de México - Foro Sol

Los precios de sus conciertos en México, rondan entre los 534 y los 1194 pesos mexicanos.