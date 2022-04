Noel Gallagher critica a Harry Styles; asegura que no sabe componer

El cantautor Noel Gallagher, ex vocalista de Oasis, criticó a Harry Styles y menospreció su música en una reciente entrevista.

Fue en una charla para el diario británico Daily Star, donde Noel Gallagher habló sobre Harry Styles, ex integrante de One Direction.

Insinuó que el ex participante de The X-Factor no compone su música y señaló que posiblemente en ese momento el intérprete estaría con mujeres Max disfrutando de su fama.

“No me digas que crees que Harry Styles está ahora en una habitación en algún lado escribiendo una canción. Con algo de alegría, estará rodeado de muchas chicas”, dijo Noel Gallagher.

Posteriormente, afirmó que Harry Styles “no tiene una guitarra acústica en sus manos mientras trata componer alguna melodía”.

Noel Gallagher dice que, concursantes de The X-Factor como Harry Styles “no tienen nada qué ver con la música”

Noel Gallagher arremetió en contra de Harry Styles y dejó saber su pensar acerca de los participantes de The X-Factor, como lo fue el ex One Direction.

Recordemos que Harry Styles participó en dicho programa de telerrealidad, mismo que le dio la fama, en 2010.

Ante ello, Noel Gallagher expuso que la gente que participa no tiene talento: “The X Factor es un programa de televisión, no tiene nada que ver con la música”.

“No tiene nada que ver en absoluto, así que cualquier cosa que haya surgido de allí no tiene nada que ver con la música”, comentó el compositor.

Cabe señalar que, de dicho reality show han surgido agrupaciones y solistas como:

One Direction

Little Mix

Leona Lewis

Cher Lloyd

Fifth Harmony

Olly Murs

Recordemos que no es la primera vez que Noel Gallagher se expresa mal de Harry Styles; en 2p17 señaló que, hasta su mascota podría escribir sus canciones.

“La gente de mi edad se ha dejado llevar, son idiotas gordos, calvos y con tatuajes que se desvanecen”, comenzó explicando.

“Se sientan en su garaje y escriben cosas como Sign Of The Times para Harry Styles. ¡Lo cual, francamente, mi gato podría haber escrito en unos 10 minutos!”, agregó Noel Gallagher para concluir.