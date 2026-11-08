Las Ha*Ash revelaron si podrían separarse como Jesse & Joy, revelando los retos a los que se han enfrentado en su carrera: “La clave ha sido la perseverancia”.

Ashley y Hanna llevan más de 20 años de carrera musical y contaron cómo han podido enfrentar los obstáculos que se les presentan como cantantes y hermanas.

Ha*Ash revela si llegarían a separarse como Jesse & Joy

La separación de Jesse & Joy sorprendió al público, ya que el dueto conformado por los hermanos Jesse y Joy Huerta se volvió un ícono del pop.

Las Ha*Ash fueron cuestionadas sobre si han pensado en separarse y todo indica que no, pues Ashley reveló que gracias a su hermana ha podido vencer obstáculos musicales y personales.

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Por lo tanto, el dueto no ha pensado en separarse, ya que las Ha*Ash se complementan mutuamente.

La clave ha sido la perseverancia, porque cuando tienes bajas y sigues creyendo en ti, también agradezco que tengo a mi hermana a mi lado porque ha sido mi cómplice (...) tener alguien con quién compartir tu sueño, los viajes, la vida ha sido la aventura de nuestra vida. Ha*Ash

Ashley mencionó que Hannah ha sido su cómplice de vida y se han apoyado en los mejores y peores momentos de su carrera, así como de su vida privada.

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Ashley fue cuestionada sobre si su hija Mathilda ha mostrado interés por la música, a lo que la cantante respondió que la niña ha crecido a lado de los escenarios.

La cantante no descarta que su hija se dedique a la música , pero mencionó que ella respetará el camino profesional que elija su hija.