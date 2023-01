Grupo Firme estará el próximo 10 de febrero en el Foro Sol y Ticketmaster confirma boletos a quienes ni compraron y ya hay varios ofendidos.

Eduin Caz es el más emocionado por el próximo concierto de Grupo Firme en la CDMX, pues la última vez que estuvieron en el Foro Sol, tuvieron gran éxito.

La venta de los boletos para el concierto de Grupo Firme inició en diciembre, pero Ticketmaster sorprendió a varios internautas con un correo que confirmaba la compra.

Hasta aquí todo bien. A no ser porque la empresa envió dicho mensaje a quienes ni siquiera compraron boletos para Grupo Firme.

Grupo Firme estrena nuevo álbum "Puras pa' pistear" (YouTube | Toma de video)

Usuarios de Ticketmaster se ofenden porque les confirman boletos de Grupo Firme

Grupo Firme se volvió tendencia en Twitter porque varios usuarios se quejaron de que Ticketmaster les envió la confirmación de la compra de boletos para su concierto en el Foro Sol.

Según testimonios, Ticketmaster les mandó un mensaje donde les agradecían por comprar boletos para Grupo Firme y confirmaban que podían imprimirlos.

“Gracias por tu compra para Grupo Firme, a partir de este momento ya podrás imprimir tus boletos, el proceso de validación de datos ha finalizado. Tus datos son correctos y los podrás imprimir el día de hoy 9 de enero” Mensaje de Ticketmaster sobre Grupo Firme

Ticketmaster envía correo de confirmación de compra a quien no lo hicieron (Twitter)

Los usuarios de Twitter comenzaron a mostrar su sorpresa, pues aseguran que no habían adquirido los boletos para el concierto de Grupo Firme.

No faltó el ofendido que se quejaba por este mensaje, ya que aseguraban que era un insulto insinuar que les gustaba Grupo Firme.

“Nadie me había ofendido tanto como Ticketmaster”, “Casi me linchan por hacer compras innecesarias ¿cuántos más Grupo Firme?” y " Gracias Ticketmaster por avisarme que ya puedo imprimir mis boletos para Grupo Firme, que nunca pedí” Comentarios de molestia por el correo de Ticketmaster

Usuarios se quejan de que les llegó confirmación de compra de boletos de Grupo Firme (Twitter)

Estas son las posibles explicaciones de los correos de Grupo Firme de Ticketmaster

Los usuarios de Twitter se molestaron por un correo de confirmación de Ticketmaster sobre la compra de boletos de Grupo Firme y esta podría ser la respuesta.

Una posible explicación es que sea un correo en automático y hubo un error , pues usuarios mencionan que les llegó este mensaje luego de comprar boletos para The Weeknd.

También se podría tratar de un truco publicitario y Ticketmaster esté tratando de llamar la atención de sus usuarios con este mensaje, aunque es poco probable.

Lo más lógico es que se trate de un problema de Ticketmaster y los usuarios aprovecharon para burlarse de la empresa.

“Los boletos The Weeknd incluían boletos para Grupo Firme” y “Por qué Ticketmaster no me dijo que The Weeknd incluía boletos para Grupo Firme”.

Ay quienes sí quieren los boletos de Grupo Firme (Twitter)

Pero no todo fue tan malo, pues hubo quien sí se puso feliz por este correo y ahora quieren que Ticketmaster les de sus boletos para Grupo Firme.

Ticketmaster no ha dado una respuesta por este sorpresivo mensaje, pero Grupo Firme sí estará el 10 de febrero en CDMX y los boletos ya están a la venta.