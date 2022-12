Las acciones de Eduin Caz de 28 años de edad, tirando alcohol al suelo, ya fueron explicados por una santera, misma que dejó sorprendida con sus declaraciones.

Y es que en redes sociales, muchos de los seguidores del cantante de Grupo Firme, se cuestionaban “por qué tiró la bebida al suelo” y ella ha respondido.

La santera de Chisme No Like, no solo analizó el actuar de Eduin Caz, sino que abordó el tema infidelidad, mismo que se sumada al “problema” de alcohol que dijo el cantante tiene.

Eduin Caz tira su bebida al piso y nadie entiende su ritual

Hace seis días, Eduin Caz compartió un video en Instagram, donde se muestra en un ensayo con Grupo Firme, donde al comenzar tira un chorro de alcohol al piso.

El cantante hizo esto antes de beber a su vaso y de comenzar a cantar, una canción que fue aplaudida por sus seguidores en la red social.

Eduin Caz tirando alcohol al piso. (@eduincaz / Tomada de video)

Sin embargo, la acción de Eduin Caz al tirar un trago al piso, cantar y luego volver a tirar otro, desató la duda sobre qué significa eso.

“Y la tirada de cerveza que”. “En buen pedo alguien que me diga por qué tirar la bebida”. Usuarios de Instagram.

Eduin Caz: Sus fans se preguntan ¿Por qué tiró alcohol al suelo? (Instagram / Captura de pantalla)

Eduin Caz es palero y el tirar alcohol al piso es algo sagrado en su religión

Las acciones de Eduin Caz tirando su bebida al piso, no solo fueron cuestionadas por sus seguidores, sino también por el canal de YouTube, Chisme No Like.

Por ello, hablaron con ‘Karlita la Santera’, misma que no solo tradujo el significado de las acciones de Eduin Caz, sino que aseguró que el cantante de Grupo Firme es palero.

Santera de Chisme No Like analiza a Eduin Caz. (YouTube/ Chisme No Like / Tomada de video)

Según, un artículo de la Universidad de los Andes-Colombia, escrito por Luis Carlos Castro Ramírez, ser palero y santero significa:

“Son los nombres que reciben especialistas religiosos que practican el palo monte y la santería”. Luis Carlos Castro Ramírez.

Es decir, Palo Monte es la religión que Eduin Caz profesaría, según la santera entrevistada.

Lo que lo lleva a seguir lo dictado por su religión; tirar un trago al piso para “el muerto”, pues según la palería primero se le da de beber al muerto y después a la persona viva.

“Como él es palero, obviamente en la palería se te enseña que primero es el muerto antes que tú, es un ritual que santeros y paleros que antes de ingerir algo de alcohol a tu cuerpo, primero eres el muerto y después eres tú”. Karlita, santera.

Su problema con el alcohol llevaría a Eduin Caz a la infidelidad

Eduin Caz fue analizado por una santera, misma que no solo compartió que significa que tire su trago al suelo, sino los problemas que el alcohol pueden llevar a su vida.

La santera Karlita, explicó que el alcohol atraería infidelidad a la vida de Eduin Caz, pero no por parte de él, “por parte de su esposa”, Daisy Anahi de 28 años de edad.

Además, señaló que Eduin Caz haría “cualquier cosa”, incluso invertir mucho dinero en rituales de Palo Monte para seguir teniendo el poder.