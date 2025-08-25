La trayectoria de Gloria Trevi -de 57 años de edad- será honrada con el premio Hispanic Heritage Legend Award 2025.

Gloria Trevi recibirá el reconocimiento por su legado artístico que ha trascendido barreras y generaciones en la industria musical.

¿Qué es el premio Hispanic Heritage Legend Award 2025 otorgado a Gloria Trevi?

Gloria Trevi recibirá el premio Hispanic Heritage Legend Award 2025, galardón otorgado por la Hispanic Heritage Foundation.

Este homenaje destaca la carrera artística de Gloria Trevi, su impacto cultural y compromiso con causas sociales.

Antonio Tijerino, presidente y CEO de la Hispanic Heritage Foundation, destacó a Gloria Trevi como una influencia cultural que ha impactado a generaciones través de su música.

En el comunicado oficial, subrayó que “su arte, giras récord y constante activismo encarnan el espíritu de este reconocimiento”.

Gloria Trevi es considerada una de las artistas más influyentes de la música latina con más de 30 millones de álbumes vendidos.

La cantante fue inducida en el Salón de la Fama de los Compositores de Música Latina en 2018, siendo la única mujer en recibir el honor ese año.

Si bien la carrera artística de Gloria Trevi está llena de polémicas y temas controversiales, la cantante ha logrado dejar una huella imborrable en la música.

Además, Gloria Trevi se ha desempeñado como activista social, pues muestra su apoyo a mujeres víctimas de violencia y a la comunidad LGBTQ+ .

Gloria Trevi agradece el reconocimiento Hispanic Heritage Legend Award 2025

Gloria Trevi compartió su emoción al ser galardonada con el premio Hispanic Heritage Legend Award 2025.

A través de Instagram, Gloria Trevi escribió un mensaje de agradecimiento a la fundación y a su público.

Gloria Tevi expresó su gratitud y dedicó este premio a todos sus fans, quienes han convertido su música en éxitos.

“Estoy agradecida por este reconocimiento que, más que halagarme a mí, creo que honra al público que durante tantos años han convertido mi música en éxitos que se entrelazan con sus propias historias”. Gloria Tevi