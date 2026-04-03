Gerardo Ortiz, cantante de música regional mexicana, deberá pagar una multa de 1.5 millones de dólares —cerca de 18 millones de pesos— tras declararse culpable de realizar actividades financieras con una empresa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

La jueza federal Maame Ewusi Frinpong le dio un plazo de 14 días para cubrir la sanción, además de imponerle tres años de libertad supervisada.

El caso se relaciona con conciertos organizados en 2018 por Gallística Diamante, propiedad de un operador financiero del CJNG.

Gerardo Ortiz no se defendió y expresó desinterés

El caso de Gerardo Ortiz en Estados Unidos se complicó porque el cantante de música regional mexicana, de 36 años de edad, no se defendió legalmente. Su desinterés se interpretó como rebeldía.

Ante esto, la autoridad fijó un plazo de 14 días naturales para el pago de la sanción.

De no realizarse, enfrentará medidas coercitivas adicionales que podrían incluir el embargo de sus bienes en territorio estadounidense o restricciones a su actividad comercial.

Aunado a esto, Gerardo Ortiz cumplirá tres años bajo libertad supervisada, tiempo en que será vigilado por un oficial asignado; tiene prohibido consumir sustancias ilícitas.

Gerardo Ortiz (Instagram/@gerardoortizoficial)

“Estoy tranquilo”: Gerardo Ortiz

Tras la resolución de la jueza federal, Gerardo Ortiz se mostró resignado ante la prensa de distintos medios como Publimetro, a quienes les aseguró estar tranquilo.

“No era lo que esperaba, pero hay que seguir adelante, ¿no? Con los proyectos, con la música, que es lo más importante. Yo tengo a mi familia, los fans que siempre están apoyándome y nada, estoy bien, estoy tranquilo” Gerardo Ortiz

Para evitar malos entendidos, Gerardo Ortiz dijo no consumir drogas y tampoco alcohol, por lo que la medida no se basa en su vida personal.

“Eso es algo que fue momentáneo nomás. Yo nunca he sido dependiente de ninguna droga. Podríamos ir ahora a hacerme una prueba. Ni de droga ni de alcohol” Gerardo Ortiz

Gerardo Ortiz (Instagram/@gerardoortizoficial)

Gerardo Ortiz y su relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación

El caso de Gerardo Ortiz surge tras conciertos realizados en 2018, los cuales fueron organizados por la empresa mexicana Gallística Diamante, propiedad de Jesús Pérez Alvear, identificado como operador financiero del CJNG.

Ante autoridades estadounidenses, Gerardo Ortiz dijo haber aceptado realizar las presentaciones por presión de su manager José Ángel del Villar, fundador del sello discográfico Del Records.

Tras investigaciones, a Del Villar también se le identificó como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por su parte, el cantante aceptó haber laboralmente con él, pero dijo no tener relación con la organización criminal.

Debido a que colaboró con el FBI, el famoso pagará una multa para reparar daños y perjuicios derivados de acuerdos comerciales que involucran a figuras clave del CJNG.