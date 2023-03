Harley Edward Streten mejor conocido como Flume regresa a México para ofrecer un concierto en el Pepsi Center de la CDMX, por eso checa todos los detalles y precios de boletos.

Este lunes, el australiano Flume -de 31 años de edad- anunció su gira Latin America Tour 2023 que lo hará pisar tierras mexicanas.

Por lo que Flume se presentará en concierto en el Pepsi Center de la CDMX para llenarlo con su música electrónica.

El cual será único, pues Flume estará promocionando en lanzamiento de Things Don’t Always Go The Way You Plan, su nuevo disco que contiene 10 tracks con música que grabó a lo largo de su carrera y no había visto la luz hasta hoy.

Y por si fuera poco, además Flumer tendrá un invitado muy especial en su concierto, pues también se presentará Nick Murphy -de 34 años de edad- mejor conocido como Chet Faker.

Flume en Pepsi Center: Precio de boletos para verlo en concierto (Instagram @flume)

¿Cuándo será el concierto de Flume en el Pepsi Center de la CDMX?

Flume se estará presentando en concierto exactamente en dos meses en el Pepsi Center de la CDMX.

Por lo que el concierto de Flume con su invitado especial Chet Faker será el próximo sábado 13 de mayo.

Recuerda que la cita para ver a Flume será en el Pepsi Center en el WTC en Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, CDMX.

Flume en Pepsi Center: Precio de boletos para verlo en concierto (Ticketmaster)

¿Qué precio tendrán los boleros para Flume en el Pepsi Center?

El costo de los boletos para el show único de Flume en el Pepsi Center, ya se han dado a conocer.

Por lo que el precio de boletos para Flume con Chet Faker, en el Pepsi Center será de:

Lounge VIP: mil 500 pesos

General: mil 40 pesos

Box superior: mil 280 pesos

Sección C: 680 pesos

DISCAP: 680 pesos

Asimismo, prepara la tarjetas pues la venta de boletos para Flume en el Pepsi Center se estará realizando el día de mañana.

Por lo que la preventa será este martes 14 de marzo, mientras que un día después la venta general, ambas salidas de boletos será a partir de las 11:00 am