La banda de rock alternativo Placebo estará ofreciendo un concierto íntimo para sus fans en México en el Lunario de la CDMX, te contamos todo lo que necesitas saber y los precios de los boletos para verlos.

Este viernes vaya sorpresa la que ha soltado el Lunario de la CDMX, luego de que anunciara un concierto íntimo de Placebo.

Placebo en México: Precio de boletos para su concierto en Lunario (Instagram @placeboworld)

Pues en el marco de su concierto en el Palacio de los Deportes del 17 de abril, Placebo suma una fecha más en México para gusto de todo su seguidores.

Por lo que la nueva fecha para ver a Placebo en México forma parte de la gira para promocionar su más reciente material discográfico, Never Let Me Go.

Asimismo, este concierto de Placebo en el Lunario será el primero que la banda dará en casi seis años de no haber visitado México.

¿Cuándo será el concierto de Placebo en el Lunario?

Placebo complacerá a sus fans con una “experiencia íntima, única e inolvidable” en el Lunario de la CDMX el próximo 16 de abril.

Concierto en el que Brian Molko -de 50 años de edad- y Stefan Olsdal -de 48 años de edad- prometen complacer a sus fan de manera más cercana, pues recuerda que el Lunario tiene apenas una capacidad de mil personas, lo que hace que fans y banda puedan interactuar de una manera más especial.

Recuerda que el Lunario se ubica en Paseo de la Reforma número 50 en Polanco, V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo justo a un lado del Auditorio Nacional.

¿Cuál es el precio de los boletos para Placebo en el Lunario?

El precio para los boletos del concierto de Placebo en el Lunario aún no han sido revelados, en cuanto se encuentren disponibles te estaremos actualizando la información.

Sin embargo, ve preparando la tarjeta, pues la preventa para Placebo en el Lunario iniciará el próximo lunes 13 de marzo en punto de las 11:00 am en el servicio de Ticketmaster.

Mientras que la venta al público general para Placebo en el Lunario llegará el martes 14, en el mismo horario.