Si no tienes planes para el mes de noviembre, aparta algunos fines de semana en tu agenda, pues se viene el Festival Eurojazz 2025 en CDMX.

Todos los detalles para el evento de jazz más esperado del año ya fueron dados a conocer por los organizadores y se esperan grandes sorpresas.

¿Cuándo y dónde es el Festival Eurojazz 2025?

Como cada año, el Festival Eurojazz 2025 espera la visita de artistas de todas partes del mundo, quienes se darán cita en:

Lugar: Centro Nacional de las Artes México (Cenart)

Fechas: Sábados y domingos del 9 al 23 de noviembre

Horario: de 13:00 a 17:00 horas

Boletos: Entrada gratuita

Rango de edad: Para toda la familia

Atención 🚨🇪🇺 ¡El Festival Eurojazz 2025 ya tiene fecha! Nos vemos en noviembre. pic.twitter.com/PsFxdPMDNC — Centro Nacional de las Artes (@cenartmx) October 10, 2025

Al igual que en ediciones pasadas, y algo que ya es parte del encanto del Festival Eurojazz, los conciertos se llevarán a cabo en las áreas verdes del recinto.

Para esto, se han extendido una serie de recomendaciones a los futuros asistentes para asegurarles una buena experiencia:

Ropa y calzado cómodo

Gorra o paraguas para las inclemencias del clima

Respetar las áreas verdes

¿Quiénes estarán en el Festival Eurojazz 2025?

Hasta el momento, no ha sido revelada la programación de artistas que formarán parte del Festival Eurojazz 2025.

Se espera que en las próximas semanas de octubre se empiecen a confirmar a los primeros jazzistas.

Por lo que se recomienda estar al pendiente de las redes oficiales del Cenart, así como su sitio oficial en la web (cenart.gob.mx).

Fue en la edición del 2024 del Festival Eurojazz que por primera vez se hizo una extensión del evento en el Teatro de la Ciudad San Francisco de Pachuca, Hidalgo.

El recinto le dio la bienvenida a artistas como:

Hanna Hiipakka Malinen (Finlandia)

Edda Magnason (Suecia)

Adrian Chaillou Organ Trio (Francia)

Este año no se ha confirmado si el Festival Eurojazz 2025 contará con más extensiones en otras partes del país.

Sin embargo, sí se esperan grandes artistas y sorpresas en la cartelera oficial del evento.