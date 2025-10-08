Luego de su separación en 2011, t.A.T.u. regresa a México con dos conciertos en La Maraka, CDMX y a continuación te contamos todos los detalles.

Si no quieres perderte la presentación del dúo ruso conformado por Lena Katina y Julia Volkova , te decimos las fechas y cómo comprar tus boletos para los conciertos de t.A.T.u. en La Maraka.

Fecha y boletos para t.A.T.u. en La Maraka, CDMX

Si quieres ir a ver a t.A.T.u. en La Maraka, CDMX te contamos todos los detalles sobre la fecha y cómo comprar los boletos para que no te pierdas sus dos conciertos:

Fecha: 1 y 2 de diciembre del 2025

Hora: Horario por confirmar

Telonero: Sin artista previo

Venta general: A partir del viernes 10 de octubre 2025 a las 11:00 horas. Los asistentes podrán hacer reservaciones a través de los teléfonos de La Maraka.

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Se dio a conocer que tendrán un rango de 2,000 a 4,500 pesos mexicanos. Se espera que para este evento se habiliten las secciones VIP Oro y General.

t.A.T.u. regresa a la CDMX con dos conciertos en La Maraka

Tras casi dos décadas de ausencia, t.A.T.u. regresa a la CDMX para ofrecer un par de conciertos en el recinto nocturno de La Maraka.

t.A.T.u. causó gran revuelo mundial gracias a su propuesta que desafiaba los estándares que se manejaba hasta ese momento en la industria musical.

Con una mezcla de pop electrónico, t.A.T.u. se popularizó con temas como “All the Things She Said” y “Not Gonna Get Us” .

La última vez que t.A.T.u. se presentó en México fue en el 2006 cuando se presentó en el Palacio de los Deportes, así como en Guadalajara.

Para todos los que quieran acudir cabe que recordar que La Maraka es un recinto ubicado en Calle Mitla 410, Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez .

En caso de que estés pensando llegar a La Maraka en Metro, la estación más cercana es Eugenia de la línea 3, debes de salir y caminar 11 minutos aproximadamente por Eje 5 Sur.