El Festival Doom City Fest 2026 se llevará a cabo este 28 de febrero en Sangriento, Ciudad de México (CDMX).

Es por eso que te damos todos los detalles para el concierto de Festival Doom City Fest 2026 como el horario y las bandas.

Horario de Festival Doom City Fest 2026 para este 28 de febrero

La escena del metal pesado en México vivirá la cuarta edición del Doom City Fest 2026, un festival dedicado al doom metal, sludge, post-metal y stoner.

Este se celebrará el sábado 28 de febrero en el reconocido Foro Sangriento, ubicado en Primavera 106, colonia Ángel Zimbrón, en la Ciudad de México.

Cothon Mouth: 15:30 - 16:00

Apocalipsis: 16:05 - 16:40

Jaspe: 16:45 - 17:15

Mephistophiles: 17:20 - 18:05

Ocultum: 18:10 - 18:50

Primitive Man –18:55–19:40

Terror Cósmico – 19:45–20:25

Pelican – 20:30 – 21:25

YOB – 21:45–22:45

El festival Doom City Fest 2026 se ha consolidado como una cita obligada para los amantes del metal, combinando la presencia de bandas internacionales con proyectos nacionales del circuito underground.

Bandas invitadas para el Festival Doom City Fest 2026 del 28 de febrero

Tal y como se dijo, el 28 de febrero, la CDMX vibrará al sonido del metal y ritmos underground con el Doom City Fest 2026, en donde se presentarán bandas como:

YOB

Pelican

Primitive Man

Terror Cósmico

Mephistofeles

Apocalipsis

Ocultum

Jaspe

Cotton Mouth