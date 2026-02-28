Al chile Bar de la CDMX tendrá un gran baile con concierto de La Sonora Dinamita programado para este sábado 28 de febrero.

Así que prepárate para disfrutar como se debe con el horario y hora en la que termina el concierto del 28 de febrero de La Sonora Dinamita en Al chile Bar; estos son los detalles que debes tener en cuenta:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 14 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de La Sonora Dinamita en Auditorio Nacional (@lasonoradinamita)

La Sonora Dinamita prepara gran baile en Al chile Bar

Para cerrar el mes de febrero a lo grande, La Sonora Dinamita prepara un gran baile en Al chile Bar este 28 de febrero, así que ya tiene todo lo necesario para disfrutar de una noche inolvidable.

Recuerda que Al chile Bar se ubica Canal de Tezontle número 1732 de la colonia Leyes de Reforma 3ra Sección en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, CDMX.

La forma sencilla de llegar Al chile Bar es por la Línea 1 y 2 del Metrobús bajando en la estación Rojos Gómez, para mayor referencia, se ubica justo atrás del hotel Krystal Urban Aeropuerto.