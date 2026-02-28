El Festival Doom City Fest 2026 se llevará a cabo este 28 de febrero en el foro Sangriento de la Ciudad de México (CDMX), por lo que te damos todos los detalles.

Pues el concierto del Festival Doom City Fest 2026, es uno de los más importantes dentro del género del metal y underground.

Horario de Festival Doom City Fest 2026 para este 28 de febrero

La cuarta edición del Doom City Fest 2026, un festival dedicado al doom metal, sludge, post-metal y stoner, se llevará a cabo en Sangriento en CDMX.

Este concierto se celebrará el sábado 28 de febrero, por lo que te dejamos el horario para que puedas disfrutar el Festival Doom City Fest 2026:

Cothon Mouth: 15:30 - 16:00

Apocalipsis: 16:05 - 16:40

Jaspe: 16:45 - 17:15

Mephistophiles: 17:20 - 18:05

Ocultum: 18:10 - 18:50

Primitive Man –18:55–19:40

Terror Cósmico – 19:45–20:25

Pelican – 20:30 – 21:25

YOB – 21:45–22:45

¿Cómo llegar Festival Doom City Fest 2026 en Sangiento?

El Festival Doom City Fest 2026 se llevará a cabo en Sangriento en la CDMX, pero ¿cómo puedes llegar a este recinto?

Sangriento está ubicado en: Primavera 106, colonia Ángel Zimbrón, en la Ciudad de México.