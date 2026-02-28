Este sábado 28 de febrero se presenta en concierto La Sonora Dinamita en Al chile Bar de la CDMX.

Así que presta atención que te tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para el concierto de La Sonora Dinamita en Al chile Bar:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 14 temas en vivo

Posible setlist de La Sonora Dinamita en Al chile Bar el 28 de febrero

El concierto La Sonora Dinamita en Al chile Bar del 28 de febrero será una fiesta inolvidable con baile incluido para todos los fans que se den cita.

Se espera que los posible temas en el setlist de canciones para el concierto La Sonora Dinamita en Al chile Bar sean los siguientes: