Este sábado 28 de febrero se presenta en concierto La Sonora Dinamita en Al chile Bar de la CDMX.
Así que presta atención que te tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para el concierto de La Sonora Dinamita en Al chile Bar:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 14 temas en vivo
Posible setlist de La Sonora Dinamita en Al chile Bar el 28 de febrero
El concierto La Sonora Dinamita en Al chile Bar del 28 de febrero será una fiesta inolvidable con baile incluido para todos los fans que se den cita.
Se espera que los posible temas en el setlist de canciones para el concierto La Sonora Dinamita en Al chile Bar sean los siguientes:
- Se me perdió la cadenita
- Mi cucú
- La bamba
- Escándalo
- Cumbia barulera
- Cumbia sampesuana
- Llámame
- Llámame / A mover la colita / Oye
- Que nadie sepa mi sufrir
- Que bello
- El viejo del sombrerón / Que nadie sepa mi sufrir / Que bello / La pollera colorá / La mucura
- Si vos te vas
- Encontré la cadenita