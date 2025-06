Uno de los festivales de música por anunciarse causaba mucha emoción, sin embargo, causó desilusión entre los fans que ya lo esperaban en concierto en la CDMX.

Luego de que el festival Arre anunció que su edición de este año 2025 se mudaría a Monterrey, por lo que las quejas entre los fans no se hicieron esperar.

Fans del festival Arre Monterrey 2025 se quejan de que ya no sea en CDMX

A través de sus redes sociales el festival de música Arre 2025 dio señales de vida, sin embargo, la reacciones entre los fans fue de quejas ante un importante cambió en el evento.

Pues el festival Arre que debutó en 2023 en la CDMX y con dos ediciones se muda de la capital a Monterrey.

Cambio que no fue bien recibido por los fans del festival de música ahora conocido como Arre Monterrey 2025.

Pues entre comentarios, los fans lamentaron que el festival Arre Monterrey 2025 dejará la CDMX, pues en la capital del país era la alternativa para asistir a un evento de música regional mexicana.

Asimismo, otros fans se quejaron de la injusticia que les hacía el festival Arre Monterrey 2025 al mudarse, pues en el estado hay más eventos del regional que en la CDMX.

“Que mala decisión acaban de tomar….”, “Uno esperándolo, y nos hacen esto”, “Si ya no va ser en CDMX, le doy dislike al Arre”, “que Dios los perdone, porque yo no, me quitaron el único festival al que iba” , son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Cuándo y dónde será el festival Arre Monterrey 2025?

Por ahora el festival Arre Monterrey 2025 no ha confirmado la sede que tendrá en el estado tras mudarse de la CDMX.

Al igual que se desconoce la fecha en que tendrá lugar el festival Arre Monterrey 2025 tras este cambio de ciudad.

Festival Arre (@Festival Arre / Facebook )

¿Qué artistas en concierto se presentarán en el festival Arre Monterrey 2025?

Otros de los detalles que el festival Arre Monterrey 2025 no ha dado ha conocer es su cartel de artistas.

Por lo que se desconoce qué bandas o artistas se estarán presentado en los escenarios del festival Arre Monterrey 2025.

Acá te estaremos actualizando todos los detalles de fechas, sede, preventa y hasta los precios del festival Arre Monterrey 2025 en cuanto se revelen de manera oficial.