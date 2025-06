Es oficial la banda del hard rock estadounidense Guns N’ Roses regresa a México en concierto al Estadio GNP Seguros.

Concierto de Guns N’ Roses en México del que ya te tenemos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo será, para que no te los pierdas de ver en vivo.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto de Guns N’ Roses en México desde el Estadio GNP Seguros

La gira Because Wiat You Want & What You Cet Are Two Completely Different Things Tour 2025 de Guns N’ Roses llega a México en concierto para el Estadio GNP Seguros, por lo que los precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es son:

Fecha: 8 de noviembre del 2025

Sede: Estadio GNP Seguros

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin información por el momentos

Fechas de Preventas

Venta a Fans Nightrain: 10 de junio 2025, iniciando a las 2 de la tardes solo Gran Venta HSBC solo tarjetas de crédito: 11 de junio 2025 a partir de las 2:00 pm Gran Venta HSBC para tarjetas de crédito y débito: 12 de junio 2025 a las 2:00 de la tarde Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 13 de junio 2025 desde las 2:00 pm

Precio de los boletos: Sin revelarse aún costos oficiales

Boletera: Ticketmaster

Presentado por HSBC:@gunsnroses llegará con #LatinAmericanTour2025 al Estadio GNP Seguros el próximo 8 de noviembre🔥🤘🏼🌹#GranVentaHSBC: 11 y 12 de junio.

Venta general a partir del 13 de junio. pic.twitter.com/oc4zObUfcR — Ocesa Rock (@ocesa_rock) June 6, 2025

Guns N’ Roses regresa a México para presentarse en el Estadio GNP Seguros

La banda Guns N’ Roses ha anunció la segunda parte de su gira mundial 2025, con nuevas fechas que lo traerá a México.

Con una sola fecha en concierto de Guns N’ Roses para verlos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Recinto que se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para los fans las preventas contarán con 3 y 5 meses sin intereses para los tarjetahabiente HSBC.

Mientras que si quieres comprar boletos en la venta fans, deberán adquirir la membresía Nightrain en www.gunsnroses.com/subscribe con un precio de:

Membresía Nightrain estándar: 50 dólares, lo que es 957.83 pesos al tipo de cambio actual.

Membresía Nightrain premium: de 89 dólares, que es mil 877.35 pesos