El viernes 7 y sábado 8 de noviembre se llevará a cabo en el Parque Fundidora de Monterrey, la edición Festival Arre 2025.

Por medio de las redes oficiales del evento es que se han liberado los horarios por escenario con todos los artistas y grupos del festival.

Festival Arre 2025: horarios para el 7 de noviembre

La edición 2025 del Festival Arre arranca actividades el viernes 7 de noviembre con las presentaciones de los siguientes artistas:

Escenario La Hacienda (Pepsi Balck):

De 2:50 a 3:20 p.m. - Tony Herrera

De 3:55 a 4:30 p.m. - Joaquin Medina

De 5:10 a 5:45 p.m. - Tony Aguirre

De 6:25 a 7:10 p.m. - Los Esquivel

De 8:00 a 9:00 p.m. - Clave Especial

De 10:00 a 11:00 p.m. - Eslabón Armado

De 12:00 a 2:00 a.m. - Fuerza Regida

Escenario Tecate:

De 2:20 a 2:50 p.m. - NXNNI

De 3:20 a 3:50 p.m. - Shair Montoya

De 4:30 a 5:10 p.m. - Camila Fernández

De 5:45 a 6:25 p.m. - Kevin AMF

De 7:10 a 8:00 p.m. - Alicia Villarreal

De 9:00 a 10:00 p.m. - Victor Mendivil

De 11:00 a 12:00 a.m. - El Komander

Carpa Little Caesars:

De 4:30 a 5:30 p.m. - Sultán

De 5:50 a 6:50 p.m. - La Treviñosa

De 7:20 a 8:20 p.m. - Tropical Panamá

De 8:50 a 9:50 p.m. - Sonido Mazter

De 10:20 a 11:20 p.m. - Luis y Julián Jr.

Pista de Baile (Tecate Light):

De 4:00 a 5:30 p.m. - Kazz

De 5:30 a 7:00 p.m. - System D

De 7:00 a 8:30 p.m. - PO110

De 8:30 a 10:00 p.m.- Sylsyl

Festival Arre 2025: horarios para el 7 de noviembre (Instagram | Festival Arre )

Festival Arre 2025: horarios para el 8 de noviembre

El Festival Arre 2025 continúa sus actividades el sábado 8 de noviembre con las presentaciones de los siguientes artistas:

Escenario La Hacienda (Pepsi Balck):

De 2:30 a 3:00 p.m. - Kevin Aguilar

De 3:30 a 4:00 p.m. - Pipe Bueno

De 4:30 a 5:10 p.m. - Majo Aguilar

De 5:30 a 6:10 p.m. - Victor Cibrian

De 6:45 a 7:25 p.m. - Dannylux

De 8:15 a 9:10 p.m. - Los Pibes del Rancho

De 10:10 a 11:00 p.m. - Luis R. Conrriquez

12:10 a 2:10 a.m. - Grupo Firme

Escenario Tecate:

De 2:00 a 2:30 p.m. - Pasabordo

De 3:00 a 3:30 p.m. - Damaris Bojor

De 4:00 a 4:30 p.m. - Linea Personal

De 5:10 a 5:40 p.m. - Jorssh y Chuyin

De 6:05 a 6:45 p.m. - Máximo Grado

De 7:25 a 8:15 p.m. - Hóscopos de Durango

De 9:10 a 10:10 p.m. - Remmy Valenzuela

De 11:10 a 12:10 am.m - Marca Registrada

Carpa Little Caesars:

De 5:00 a 5:30 p.m. - Grupo Pantera

De 5:50 a 6:50 p.m. - Destino

De 7:20 a 8:20 p.m. - Kdt’s de Linares

De 8:50 a 9:50 p.m. - Carlos y José Jr.

De 10:20 a 11:20 p.m. - Los Tigrillos

Pista de Baile (Tecate Light):

De 4:00 a 5:30 p.m. - DJ Cir

De 5:30 a 7:00 p.m. - DJ Moyaz

De 7:00 a 8:30 p.m. - Ashleymonada

De 8:30 a 10:00 p.m. - DEO