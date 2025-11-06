El viernes 7 y sábado 8 de noviembre se llevará a cabo en el Parque Fundidora de Monterrey, la edición Festival Arre 2025.

Por medio de las redes oficiales del evento es que se han liberado los horarios por escenario con todos los artistas y grupos del festival.

Festival Arre 2025: horarios para el 7 de noviembre

La edición 2025 del Festival Arre arranca actividades el viernes 7 de noviembre con las presentaciones de los siguientes artistas:

Escenario La Hacienda (Pepsi Balck):

  • De 2:50 a 3:20 p.m. - Tony Herrera
  • De 3:55 a 4:30 p.m. - Joaquin Medina
  • De 5:10 a 5:45 p.m. - Tony Aguirre
  • De 6:25 a 7:10 p.m. - Los Esquivel
  • De 8:00 a 9:00 p.m. - Clave Especial
  • De 10:00 a 11:00 p.m. - Eslabón Armado
  • De 12:00 a 2:00 a.m. - Fuerza Regida

Escenario Tecate:

  • De 2:20 a 2:50 p.m. - NXNNI
  • De 3:20 a 3:50 p.m. - Shair Montoya
  • De 4:30 a 5:10 p.m. - Camila Fernández
  • De 5:45 a 6:25 p.m. - Kevin AMF
  • De 7:10 a 8:00 p.m. - Alicia Villarreal
  • De 9:00 a 10:00 p.m. - Victor Mendivil
  • De 11:00 a 12:00 a.m. - El Komander

Carpa Little Caesars:

  • De 4:30 a 5:30 p.m. - Sultán
  • De 5:50 a 6:50 p.m. - La Treviñosa
  • De 7:20 a 8:20 p.m. - Tropical Panamá
  • De 8:50 a 9:50 p.m. - Sonido Mazter
  • De 10:20 a 11:20 p.m. - Luis y Julián Jr.

Pista de Baile (Tecate Light):

  • De 4:00 a 5:30 p.m. - Kazz
  • De 5:30 a 7:00 p.m. - System D
  • De 7:00 a 8:30 p.m. - PO110
  • De 8:30 a 10:00 p.m.- Sylsyl
Festival Arre 2025: horarios para el 7 de noviembre (Instagram | Festival Arre )

Festival Arre 2025: horarios para el 8 de noviembre

El Festival Arre 2025 continúa sus actividades el sábado 8 de noviembre con las presentaciones de los siguientes artistas:

Escenario La Hacienda (Pepsi Balck):

  • De 2:30 a 3:00 p.m. - Kevin Aguilar
  • De 3:30 a 4:00 p.m. - Pipe Bueno
  • De 4:30 a 5:10 p.m. - Majo Aguilar
  • De 5:30 a 6:10 p.m. - Victor Cibrian
  • De 6:45 a 7:25 p.m. - Dannylux
  • De 8:15 a 9:10 p.m. - Los Pibes del Rancho
  • De 10:10 a 11:00 p.m. - Luis R. Conrriquez
  • 12:10 a 2:10 a.m. - Grupo Firme

Escenario Tecate:

  • De 2:00 a 2:30 p.m. - Pasabordo
  • De 3:00 a 3:30 p.m. - Damaris Bojor
  • De 4:00 a 4:30 p.m. - Linea Personal
  • De 5:10 a 5:40 p.m. - Jorssh y Chuyin
  • De 6:05 a 6:45 p.m. - Máximo Grado
  • De 7:25 a 8:15 p.m. - Hóscopos de Durango
  • De 9:10 a 10:10 p.m. - Remmy Valenzuela
  • De 11:10 a 12:10 am.m - Marca Registrada

Carpa Little Caesars:

  • De 5:00 a 5:30 p.m. - Grupo Pantera
  • De 5:50 a 6:50 p.m. - Destino
  • De 7:20 a 8:20 p.m. - Kdt’s de Linares
  • De 8:50 a 9:50 p.m. - Carlos y José Jr.
  • De 10:20 a 11:20 p.m. - Los Tigrillos

Pista de Baile (Tecate Light):

  • De 4:00 a 5:30 p.m. - DJ Cir
  • De 5:30 a 7:00 p.m. - DJ Moyaz
  • De 7:00 a 8:30 p.m. - Ashleymonada
  • De 8:30 a 10:00 p.m. - DEO
Festival Arre 2025: horarios para el 8 de noviembre (Instagram | Festival Arre 2025)