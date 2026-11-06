El festival de música Vive Latino 2027 ya ha revelado su cartel de artistas en concierto para el fin de semana del 13 y 14 de marzo en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

El line up del Vive Latino 2027 destaca en su cartel a 31 Minutos y estos artistas

Cultura Profética

Bandalos Chinos

Latin Mafia

Belafonte Sensacional

Carla Morrison

Tino El Pingüino

Liquits

Ataque 77

Los Vaguens

Carolina Durante

Kasabian

Los Tres

Épica

Inspector

Polymarchs

La Gusana Ciega

Zurdok

Nota en desarrollo….