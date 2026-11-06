El festival de música Vive Latino 2027 ya ha revelado su cartel de artistas en concierto para el fin de semana del 13 y 14 de marzo en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.
El line up del Vive Latino 2027 destaca en su cartel a 31 Minutos y estos artistas
- Cultura Profética
- Bandalos Chinos
- Latin Mafia
- Belafonte Sensacional
- Carla Morrison
- Tino El Pingüino
- Liquits
- Ataque 77
- Los Vaguens
- Carolina Durante
- Kasabian
- Los Tres
- Épica
- Inspector
- Polymarchs
- La Gusana Ciega
- Zurdok
Nota en desarrollo….