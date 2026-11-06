El festival de música Vive Latino 2027 ya ha revelado su cartel de artistas en concierto para el fin de semana del 13 y 14 de marzo en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

El line up del Vive Latino 2027 destaca en su cartel a 31 Minutos y estos artistas

  • Cultura Profética
  • Bandalos Chinos
  • Latin Mafia
  • Belafonte Sensacional
  • Carla Morrison
  • Tino El Pingüino
  • Liquits
  • Ataque 77
  • Los Vaguens
  • Carolina Durante
  • Kasabian
  • Los Tres
  • Épica
  • Inspector
  • Polymarchs
  • La Gusana Ciega
  • Zurdok

Nota en desarrollo….