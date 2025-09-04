Luis Alfonso Partida, mejor conocido como El Yaki, canceló sus conciertos en Estados Unidos debido a que le fue negada su visa de trabajo.

En un video compartido en Instagram, El Yaki -de 35 años de edad- reveló la falta grave que cometió en Estados Unidos que le impide volver a cantar en el país.

El Yaki cometió una falta grave en Estados Unidos que le impide regresar a cantar

A El Yaki le fue negada su visa de trabajo por tener un incidente de DUI (conducir bajo la influencia de sustancias) en el pasado.

Debido a esta situación, El Yaki no podrá cumplir con las presentaciones que tenía programadas en Estados Unidos.

“Quiero comentarles que no hace apenas unos dos días fui a mi cita de trabajo por segunda vez a sacar mi cita de trabajo O-1, la cual lastimosamente se me fue negada. Y se me fue negada y quiero aclarar el por qué, La razón por la cual se me negó la visa en esta segunda ocasión es porque en el año 2019 yo tuve una situación que se llama DUI, que es obviamente una falta grave en Estados Unidos por ir manejando exceso de velocidad y con ciertos grados de alcohol” El Yaki

El Yaki compartió un video expresando sus disculpas a los fans que ya habían comprado boletos para verlo en Estados Unidos.

El cantante aprovechó para explicar que antes de que los rumores opacaran su versión de los hechos, quiso ser transparente con su público.

El Yaki señaló que tras haber conducido a exceso de velocidad bajo los efectos del alcohol, le negaron un permiso de trabajo por segunda ocasión.

“Lo comparto honestamente porque obviamente siento que mi público merece la mayor transparencia de mi parte”, dijo El Yaki

El Yaki explicó que, por el momento, se enfocará en presentarse en México y Centroamérica mientras trabaja para resolver su situación migratoria.

El Yaki (El Yaki Instagram)

El Yaki tiene gira de conciertos “Yakifest”

El Yaki se encuentra de gira con “YakiFest Tour”, que es un espectáculo de música regional mexicana.

La serie de conciertos de El Yaki comenzó en el Auditorio Nacional en febrero 2025 y tiene fechas en varias ciudades del país.

Asimismo, la gira de El Yaki incluye la participación de diversos artistas invitados, quienes cautivan al público con varios éxitos.

Por el momento, se está gestionando el reembolso de los boletos del público afectado por las cancelaciones en Estados Unidos .