¿Qué pasó con Sean Kingston? El rapero fue sentenciado a más de 3 años de cárcel por un fraude que cometió junto a su mamá, Janice Eleanor Turner.

Tras saltar a la fama con su sencillo Beautiful Girls, Sean Kingston -de 35 años de edad- fue encontrado culpable de participar en un esquema de fraude de 18,743,489 pesos mexicanon (un millón de dólares).

Sean Kingston deberá cumplir una sentencia de más de 3 años de cárcel por cometer fraude junto a su mamá

El nombre de Sean Kingston se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que había sido condenado a tres años y medio de prisión.

Sean Kingston, rapero de Beautiful Girls (@seankingston / Instagram)

Kisean Paul Anderson, mejor conocido como Sean Kingston, fue encontrado culpable de utilizar su popularidad para obtener artículos de lujo sin pagar por ellos.

La sentencia fue dictada por el juez federal David Leibowitz en una corte de Florida, después de que Sean Kingston se disculpó por sus acciones.

“Me disculpo, me disculpo, aprendí de mis acciones. Todo lo que pido es aceptar mis disculpas ante el tribunal”, dijo el rapero ante el juez según informó NBC South Florida.

La abogada de Sean Kingston, Zeljka Bozanic, alegó que pese a la edad del rapero, seguía actuando con la inmadurez de un adolescente.

De acuerdo con la abogada, Sean Kingston no aprendió a inveritir su dinero y por eso lo gastaba en cosas superficiales.

Zeljka Bozanic aseguró que Sean Kingston se encontraba arrepentido y se comprometía a saldar sus deudas cuando salga de prisión.

Sean Kingston (@seankingston / Instagram )

Así Sean Kingston y su madre estafaban a vendedores de artículos de lujo

Cabe recordar que Sean Kingston fue acusado de cometer fraude junto a su madre Janice Eleanor Turner, de 63 años de edad.

Ambos fueron encontrados culpables de cinco cargos de fraude electrónico.

Fueron acusados formalmente de estafar a una joyería, un concesionario de autos exóticos, una empresa de colchones premium y una compañía de televisores microLED.

El mes pasado, Janice Eleanor Turner fue condenada a cinco años de prisión federal.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, entre abril de 2023 y marzo de 2024, Sean Kingston y su madre engañaron a vendedores para obtener artículos de lujo.

Sean Kingston utilizaba sus redes sociales para contactar a vendedores de artículos de lujo, negociaba la compra y prometía darles visibilidad en sus redes sociales.

Sin embargo, al momento de pagar Sean Kingston y su madre enviaban recibos falsos de transferencias bancarias.

Les prometían a los vendedores que el pago ya estaba hecho y que el dinero les llegaría en los próximos días, pero eso no pasaba.

Se dio a conocer que de esta manera, Sean Kingston y su madre pudieron obtener:

Un Cadillac Escalade blindado

Relojes de alta gama

Una cama de diseño

Un televisor LED de casi seis metros de ancho

Fue en mayo del 2024 que las autoridades allanaron la mansión alquilada de Sean Kingston en Southwest Ranches, Florida, donde Janice Eleanor Turner fue detenida de inmediato.

Horas más tarde Sean Kingston fue detenido en Fort Irwin, California, mientras ofrecía un concierto en una base militar en el desierto de Mojave.