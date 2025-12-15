El originario de Chalco, Estado de México, Fernando Hernández Flores mejor conocido como El Malilla se prepara para “Tu Maliante Tour Bebé” en concierto con varias fechas para México 2026.

Por lo que te ya te tenemos los detalles de fechas y boletos para la gira “Tu Maliante Tour Bebé” El Malilla en concierto; esto es lo que debes saber:

13 de febrero 2026 - Palacio de los Deportes, CDMX

11 de marzo 2026 - Auditorio Banamex, Monterrey

14 de marzo 2026 - Domo de la Veraria, León

20 de marzo 2026 - Auditorio UAEM, Cuernavaca

26 de marzo 2026 - Auditorio Explanada, Pachuca

27 de marzo 2026 - Auditorio GNP, Puebla

16 de abril 2026 - Auditorio Stoa, Cancún

18 de abril 2026 - Foro GNP Seguros, Mérida

23 de abril 2026 - Auditorio Telmex, Guadalajara

29 y 30 de abril 2026 - Teatro Morelos, Toluca

2 de mayo 2026 - Explanada Estadio Caliente, Tijuana

9 de mayo 2026 - Polyforum, Chiapas

21 de mayo 2026 - URSE, Oaxaca

23 de mayo 2026 - Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro

Gran Venta HSBC tarjetas de crédito: 18 de diciembre 2025 a las 11:00 am

Gran Venta HSBC tarjetas de crédito y debito:19 de diciembre 2025 a las 11:00 de la mañana

Venta general y en taquillas: 20 de diciembre 2025, a partir de las 11:00 am

Boleteras: Ticketmaster y eTicket

Precio de boletos en CDMX ya disponibles:

Pista: $1,451.75

Nivel B: $1,695.75

Nivel C: $1,427.50

Nivel D: $1,085.75

Nivel E: $841.75

¡TU MALIANTE BEBÉ! 🥵 El Malilla se va de gira por México, ¿en dónde te vemos? 😮‍💨🔥 #GranVentaHSBC: 18 y 19 de diciembre.

Venta general a partir del 20 de diciembre. pic.twitter.com/ohxEzGGEVF — Ocesa Total (@ocesa_total) December 15, 2025

“Tu Maliante Tour Bebé” de El Malilla promete romper el flow

El Malilla promete romper el flow con su gira de conciertos 2026, “Tu Maliante Tour Bebé” con 15 fechas en 14 ciudades del país.

Gira con la que el cantante del género urbano El Malilla promociona su más reciente EP “Tu Maliante Bebé”, el cual lanzó en agosto de 2025.

Para los fans recuerden que Gran Venta HSBC con tarjetas de crédito les tendrá 3 y 5 meses sin intereses.

Asimismo, si deseas evitarte los cargos, a partir de la venta general de boletos podrás acudir a las taquillas del recinto de tu preferencia.

Mientras que la venta de boletos para El Malilla en el Palacio de los Deportes ya está disponible tanto en línea como en taquillas del recinto de la CDMX.