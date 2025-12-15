El originario de Chalco, Estado de México, Fernando Hernández Flores mejor conocido como El Malilla se prepara para “Tu Maliante Tour Bebé” en concierto con varias fechas para México 2026.
Por lo que te ya te tenemos los detalles de fechas y boletos para la gira “Tu Maliante Tour Bebé” El Malilla en concierto; esto es lo que debes saber:
- 13 de febrero 2026 - Palacio de los Deportes, CDMX
- 11 de marzo 2026 - Auditorio Banamex, Monterrey
- 14 de marzo 2026 - Domo de la Veraria, León
- 20 de marzo 2026 - Auditorio UAEM, Cuernavaca
- 26 de marzo 2026 - Auditorio Explanada, Pachuca
- 27 de marzo 2026 - Auditorio GNP, Puebla
- 16 de abril 2026 - Auditorio Stoa, Cancún
- 18 de abril 2026 - Foro GNP Seguros, Mérida
- 23 de abril 2026 - Auditorio Telmex, Guadalajara
- 29 y 30 de abril 2026 - Teatro Morelos, Toluca
- 2 de mayo 2026 - Explanada Estadio Caliente, Tijuana
- 9 de mayo 2026 - Polyforum, Chiapas
- 21 de mayo 2026 - URSE, Oaxaca
- 23 de mayo 2026 - Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro
- Gran Venta HSBC tarjetas de crédito: 18 de diciembre 2025 a las 11:00 am
- Gran Venta HSBC tarjetas de crédito y debito:19 de diciembre 2025 a las 11:00 de la mañana
- Venta general y en taquillas: 20 de diciembre 2025, a partir de las 11:00 am
- Boleteras: Ticketmaster y eTicket
- Precio de boletos en CDMX ya disponibles:
- Pista: $1,451.75
- Nivel B: $1,695.75
- Nivel C: $1,427.50
- Nivel D: $1,085.75
- Nivel E: $841.75
“Tu Maliante Tour Bebé” de El Malilla promete romper el flow
El Malilla promete romper el flow con su gira de conciertos 2026, “Tu Maliante Tour Bebé” con 15 fechas en 14 ciudades del país.
Gira con la que el cantante del género urbano El Malilla promociona su más reciente EP “Tu Maliante Bebé”, el cual lanzó en agosto de 2025.
Para los fans recuerden que Gran Venta HSBC con tarjetas de crédito les tendrá 3 y 5 meses sin intereses.
Asimismo, si deseas evitarte los cargos, a partir de la venta general de boletos podrás acudir a las taquillas del recinto de tu preferencia.
Mientras que la venta de boletos para El Malilla en el Palacio de los Deportes ya está disponible tanto en línea como en taquillas del recinto de la CDMX.