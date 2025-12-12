El cantautor mexicano Marco Antonio Solís regresa al Estadio GNP Seguros para celebrar su 50 años de carrera musical en concierto.

Concierto de Marco Antonio Solís en el Estadio GNP Seguros del cual te traemos los detalles de fecha y venta de boletos para que no te lo pierdas:

Fecha: Sábado 23 de mayo del 2026

Hora: 9:00 de la noche

Sede: Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, CDMX

Venta Beyond: 16 de diciembre 2025 desde las 9:00 am con código

Preventa Priority: 17 de diciembre 2025 a las 9:00 de la mañana con código

Preventa Banamex: 18 de diciembre a partir de las 2:00 de la tarde

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 19 de diciembre 2025 iniciando a las 2:00 pm

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

¡Marco Antonio Solís regresa al Estadio GNP Seguros el próximo 23 de mayo para celebrar 50 años de trayectoria! 🤎#PreventaBanamex: 18 de diciembre - 14hrs.

Venta general a partir del 19 de diciembre - 14hrs.

Marco Antonio Solís celebra sus 50 años al Estadio GNP Seguro

El Estadio GNP Seguro de la CDMX será el recinto para celebrar a lo grande los 50 años de carrera de Marco Antonio Solís en 2026.

Esto como parte de la gira de concierto Gratitud de Marco Antonio Solís con la que deleitará a sus fans con sus grandes éxitos.

La venta de boletos tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos para tarjetas Banamex.

Si deseas adquirir tus boletos sin cargos lo podrás hacer en las taquillas del Palacio de los Deportes, recinto justo a un lado del Estadio GNP Seguro.

Recuerda que el Estadio GNP Seguro se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro con bajada en las estaciones Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.