La Arena CDMX es el recinto destinado para el próximo concierto de Dream Theater en México 2026.
El motivo de este reencuentro con sus fans es la gira Parasomnia Tour 2026, con la que celebran 40 años de trayectoria.
Dream Theater en México 2026: fecha de concierto en Arena CDMX
Fans de Dream Theater podrán ver en vivo a la banda en Arena CDMX el próximo 10 de abril de 2026.
Hasta el momento, es la única fecha confirmada en CDMX de Dream Theater.
Dream Theater en México 2026: boletos y preventa en Arena CDMX
Cabe destacar que no hubo fase de preventa para Dream Theater, siendo que la venta de boletos fue liberada a partir del 15 de diciembre.
Cabe destacar que los boletos están disponibles en taquillas de Arena CDMX y en Superboletos a los siguientes precios:
- VIP: 3 mil 640 pesos
- Mercado L ibre: 3 mil 452 pesos
- Rojo: 3 mil 452 pesos
- Elektra: 3 mil 452 pesos
- Pepsi: 3 mil 263 pesos
- Amarillo: 3 mil 263 pesos
- Boing: 3 mil 263 pesos
- Toyota: 3 mil 263 pesos
- Miniso: 3 mil 12 pesos
- Banco Azteca: 3 mil 12 pesos
- McCormick: 3 mil 12 pesos
- Verde: 3 mil 12 pesos
- Sabritas: 3 mil 12 pesos
- Mega: 3 mil 12 pesos
- Capacidad diferente: 2 mil 636 pesos
- Aqua: 2 mil 636 pesos
- SP Platino: 2 mil 636 pesos
- SP Oro VL: 2 mil 636 pesos
- SP Oro: 2 mil 636 pesos
- SP Platino VL: 2 mil 259 pesos
- Morado: 2 mil 8 pesos
- Celeste: mil 506 pesos
- Gris: mil 130 pesos
- Gris vista limitada: mil 130 pesos
- Café: 879 pesos
- Café vista limitada: 879 pesos
- Rosa: 628 pesos
- Rosa vists limitada: 628 pesos