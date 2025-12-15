La Arena CDMX es el recinto destinado para el próximo concierto de Dream Theater en México 2026.

El motivo de este reencuentro con sus fans es la gira Parasomnia Tour 2026, con la que celebran 40 años de trayectoria.

Dream Theater en México 2026: fecha de concierto en Arena CDMX

Fans de Dream Theater podrán ver en vivo a la banda en Arena CDMX el próximo 10 de abril de 2026.

Hasta el momento, es la única fecha confirmada en CDMX de Dream Theater.

Dream Theater regresa a México para concluir su 40TH ANNIVERSARY TOUR 👊🏼💥



🎟 Los boletos ya están disponibles en taquillas y en: https://t.co/RmX8TYJyTu pic.twitter.com/Qtx7YmTlbn — Arena CDMX (@ArenaCdMexico) December 15, 2025

Dream Theater en México 2026: boletos y preventa en Arena CDMX

Cabe destacar que no hubo fase de preventa para Dream Theater , siendo que la venta de boletos fue liberada a partir del 15 de diciembre.

Cabe destacar que los boletos están disponibles en taquillas de Arena CDMX y en Superboletos a los siguientes precios:

VIP: 3 mil 640 pesos

Mercado L ibre: 3 mil 452 pesos

Rojo: 3 mil 452 pesos

Elektra: 3 mil 452 pesos

Pepsi: 3 mil 263 pesos

Amarillo: 3 mil 263 pesos

Boing: 3 mil 263 pesos

Toyota: 3 mil 263 pesos

Miniso: 3 mil 12 pesos

Banco Azteca: 3 mil 12 pesos

McCormick: 3 mil 12 pesos

Verde: 3 mil 12 pesos

Sabritas: 3 mil 12 pesos

Mega: 3 mil 12 pesos

Capacidad diferente: 2 mil 636 pesos

Aqua: 2 mil 636 pesos

SP Platino: 2 mil 636 pesos

SP Oro VL: 2 mil 636 pesos

SP Oro: 2 mil 636 pesos

SP Platino VL: 2 mil 259 pesos

Morado: 2 mil 8 pesos

Celeste: mil 506 pesos

Gris: mil 130 pesos

Gris vista limitada: mil 130 pesos

Café: 879 pesos

Café vista limitada: 879 pesos

Rosa: 628 pesos

Rosa vists limitada: 628 pesos