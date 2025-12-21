Hoy 21 de diciembre la música celebra el Día Internacional de Rush, fecha en honor a la banda canadiense de rock progresivo.

Por lo que te tenemos 10 canciones que definen el Día Internacional de Rush y la música de la banda que ha marcado a más de una generación:

2112 Overture Tom Sawyer The Spirit of Radio YYZ Limelight Xanadu La Villa Strangiato Limelight Working Man The Trees Marathon

¿Por qué se celebra hoy 21 de diciembre el Día Internacional de Rush?

El Día Internacional de Rush se celebra cada 21 de diciembre en honor a la fecha 21/12 en homenaje al icónico álbum de la banda canadiense de rock progresivo, “2112”.

Ya que el álbum “2112” es considerado una obra maestra de Rush que fuera lanzado en 1976, mismo disco que catapultó a la banda canadiense a la fama.

Y si eres fan de Rush recuerda que el 2026 regresan a México con dos conciertos en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México los días 18 y 20 de junio como parte de su gira “Fifty Something Tour”.