Luis R. Conríquez, cantante de regional mexicano, mostró su apoyo al concurso México Canta de la presidenta Claudia Sheinbaum ante las restricciones a los narco corridos.

El cantante expresó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que no considera como lo mejor querer cambiar las cosas de golpe.

Sin embargo, Luis R. Conríquez aseguró que se suma a iniciativas como Mexico Canta, porque sabe que “podemos evolucionar” los temas que la gente quiere escuchar.

Luis R. Conríquez aseguró que se suma a iniciativas como el concurso México Canta de Claudia Sheinbaum pes considera que puede ir cambiando lo que se consume en materia musical.

Sin embargo, también lanzó una petición a la presidenta; permitir a los exponentes del regional mexicano continuar cantando los narco corridos que ya tienen en el mercado, pues es lo que la gente pide escuchar de ellos.

De acuerdo con Luis R. Conríquez, lo que la gente escucha puede ir evolucionando, pero consideró que no es la mejor opción querer cambiarlo de golpe; esto luego de que fanáticos se molestaran en su presentación en la Feria Internacional de Texcoco, donde destruyeron instrumentos por no cantar narco corridos.

Por otra parte, Luis R. Conríquez resaltó que las medidas de prohibición como las impuestas en los eventos del Estado de México podrían significar el fin de los narco corridos en México.

Asimismo, resaltó que “desgraciadamente” a la gente le gusta la música que trata temas explícitos; sin embargo, reiteró que “la música siempre ha sido música, es simplemente música” y no considera que esto incite a la violencia.

A pesar de ello, dijo que se acomodará a lo que instruyan las autoridades y “si se trata de no cantar corridos, ni modo”.

Asimismo, recordó a su público que si no canta las canciones que querían escuchar no es por decisión propia, sino por acatar una normativa impuesta por las autoridades.

“No es que yo haya renunciado ni que me haya hecho para atrás, simplemente es como para cantar en esos lugares, en esos recintos no se podía cantar corridos...(fue) cumpliendo todas las normas, no es que yo haya dicho ‘ah ya no voy a cantar corridos’”

Luis R. Conríquez