Luis R. Conriquez no va a Palenque de Metepec 2025 tras retirarse de los corridos y ataque en Feria del Caballo Texcoco 2025

Le llueve sobre mojado a Luis R. Conriquez, quien se vio obligado a cancelar su presentación en el Palenque de Metepec 2025 tras sufrir un ataque en la Feria del Caballo Texcoco 2025.

Para evitar una situación como lo ocurrido en la Feria del caballo Texcoco 2025, los corridos de Luis R. Conriquez no sonarán en el Palenque de Metepec, confirma el alcalde municipal.

El nombre y la imagen de Luis R. Conriquez aparece en el cartel del Palenque de Metepec 2025; sin embargo, tras los ocurrido en la Feria del Caballo Texcoco será borrado.

Fernando Flores, presidente municipal, informa que Luis R. Conriquez, de 29 años de edad, quedó fuera del Palenque de Metepec tras los acontecido en la Feria del Caballo Texcoco 2025.

“Se tenía considerada su participación”, dice Fernando Flores, de edad desconocida, a través de Grupo Fórmula.

“Se exhortó para que si va no cante ese tipo de canciones. Que no haga apología del delito. Hasta ahorita lo que tengo entendido es que no va a la feria”

Fernando Flores