Ari Gameplays -de 27 años de edad- estrenó su tercer sencillo, Gameboy, bajo el nombre artístico de Aria Bela.

A horas de su estreno, el video oficial reunió más de 200 mil reproducciones en YouTube; esto es lo que dice la letra.

Gameboy’sAri Gameplays en Gameboy (tomada de video / YouTube)

Letra de Gameboy, nueva canción de Ari Gameplays

Te compartimos la letra de Gameboy, el tercer sencillo de Ari Gameplays como Aria Bela:

Llamada perdida, ya lo agendé como “no me olvida”

No es mi culpa que jugaste con 10 y ahora no tienes ni 3

Por eso es que no quiero mas Gameboy’s

Los pixelié de mi vista, fuck a Playboy

Switch a ese Nintendo lo lamento

Ufff played with a player no estas en mi level Gameboy

Ahora me llama a toda hora

ya entrené a Siri, hasta ella lo ignora

Dime, ¿qué es lo que se siente perderme ahora ?

Playing solo with your joystick eso se rumora

Uuuh baby la cagaste (la cagaste)

Solito te quedaste (i’m so over this shit)

Así que boy bye done with your lies

Le disparo uh la la la la a lo counter strike

Así que boy bye done with your lies

Le disparo uh la la la la … por eso es que no quiero mas Gameboy’s

Los pixelié de mi vista, fuck a Playboy

Switch a ese Nintendo lo lamento ufff

Slayed with a player no estas en mi level Gameboy

¿De qué trata Gameboy de Ari Gameplays?

El video musical de Gameboy de Ari Gameplays, combina una estética con referencias a los videojuegos.

La canción sugiere una historia de desamor, donde la streamer utiliza la metáfora del “Game boy” para referirse a una relación fallida con un “chico de juegos”.

En el video podemos observar cómo el chico es jalado hacia el mundo de juegos, para que, finalmente, ya no pueda volver a salir.

El video, junto con la letra, muestran que, luego de que el chico arruinara la relación, Ari Gameplays expresa que ahora ella es la que toma el control.

La canción podría relacionarse con alguna relación pasada respecto al mundo del stream y los videojuegos.

Para este video oficial, Ari Gameplays ha utilizado la elementos visuales y paletas de colores que le han favorecido para conectar con el público.