El escritor de la canción YMCA asegura que no es un himno gay y amenazó con demandar a quien afirme lo contrario.

En 1978 salió una canción disco llamada YMCA interpretada por Village People, siendo el primer y único sencillo de su tercer disco.

Pero a través de las décadas, la canción YMCA ha sido considerada por muchos como un himno gay o a la comunidad LGBTI.

Sin embargo, el escritor de la canción YMCA y quien fuera líder de Village People, Victor Willis, ha salido a declarar que no es un himno gay y demandará a quien diga que sí.

Pese a que YMCA ha sido considerado por décadas como un himno de apoyo a la comunidad LGBTI, el cantante y escritor de la canción ha salido a negarlo.

Victor Willis quien dirigió la agrupación de música disco, Village People en los 70 y escribió YMCA, escribió a través de Facebook que su canción no era un himno gay y siempre fueron falsas las suposiciones.

Además sentenció que quien piense lo contrario, podría atravesar acciones legales por su parte.

“Esta suposición también se basa en el hecho de que la Y.M.C.A. aparentemente se estaba utilizando como una especie de lugar de encuentro gay y dado que uno de los escritores era gay y algunos de los Village People son homosexuales, la canción debe ser un mensaje para las personas homosexuales. A eso digo una vez más: saquen sus mentes de la alcantarilla. No lo es”.

Tal y como reveló Victor Willis, dijo que escribió YMCA junto a Jaques Morali quien era un hombre gay, aunado a que la mayoría de sus compañeros en Village People también eran homosexuales.

Por lo que YMCA ha sido considerado desde su lanzamiento un himno informal de la comunidad LGBTI; aunque recientemente fue usada por Donald Trump en sus mítines para su campaña presidencial.

“Ha habido mucha conversación, especialmente últimamente, sobre que Y.M.C.A. es de alguna manera un himno gay. Como he dicho numerosas veces en el pasado, esa es una falsa suposición basada en el hecho de que mi compañero de escritura era gay, y que algunos (no todos) los de Village People eran homosexuales, y que el primer álbum de Village People trataba totalmente sobre la vida gay.”

Como ya se dijo, durante los 70 y 80 la canción YMCA de Village People se hizo tan popular que, poco a poco la comunidad LGBTI la abrazó como un himno informal.

Lo cual aparentemente ha molestado a su escritor y cantante de Village People quien recientemente ha salido a desmentir que YMCA sea un himno gay.

Cabe recordar que YMCA son las siglas de la Asociación Cristiana para Jóvenes -mejor conocida como Y-, dirigida en 1844 como un movimiento no político en Londres.

Desde entonces se convirtió en una organización global para darle la bienvenida a hombres que quisieran hacer ejercicio, practicar deportes, y buscar refugió.

Fue entonces que Willis se inspiró para la canción YMCA pero que, al momento de escribirla no sabía que era un lugar de encuentro para gays:

“Por lo tanto, escribí Y.M.C.A. sobre las cosas que sabía de la Y en las áreas urbanas de San Francisco, como nadar, baloncesto, atletismo, comida barata y habitaciones baratas. Y cuando digo, ‘pasar el rato con todos los chicos’ simplemente es una jerga negra de los años 70 para chicos negros pasando tiempo juntos para hacer deportes, juegos de azar o lo que sea. No tiene nada de gay eso. Entonces, en la medida en que Y.M.C.A. se considera un himno gay basado en el hecho de que los gays alguna vez usaron ciertas Y.M.C.A. para actividades ilícitas, la suposición de que la canción alude a eso está completamente equivocada”

El enojo e incomodidad del escritor de YMCA de que su canción sea usada como un himno indirecto a la comunidad LGBTI son tan fuertes que ya amenazó con tomar acciones legales en 2025.

“Dado que yo escribí la letra y sé de qué trata realmente la letra que escribí, a partir de enero de 2025, mi esposa comenzará a demandar a cada una de las organizaciones de noticias que se refieran falsamente a Y.M.C.A., ya sea en sus titulares o insinuándose en la historia, que Y.M.C.A. es de alguna manera un himno gay, porque tal noción se basa únicamente en que la letra de la canción alude a actividades ilícitas, cosa que no es cierta. Sin embargo, no me importa que los gays piensen en la canción como su himno.”

Victor Willis, escritor y cantante de YMCA