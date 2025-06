Hoy 25 de junio en las efemérides celebramos nada más ni menos que la beatlemanía con el Día Mundial de The Beatles.

Razón por la que te contamos de qué habla Don’t Let Me Down y hasta te dejamos la letra en español de la canción de The Beatles con el video en YouTube más visto.

Letra en español de Don’t Let Me Down, la canción de The Beatles con el video en YouTube más visto

A continuación te dejamos la letra en español de Don’t Let Me Down, la canción de The Beatles con el video en YouTube más visto:

No me decepciones, no me decepciones

No me decepciones, no me decepciones

Nunca nadie me ha amado como ella

Oh, lo hace, sí, lo hace

Y si alguien me ama como ella lo hace

Oh, como ella lo hace, sí, lo hace

No me decepciones, no me decepciones

No me decepciones, no me decepciones

Estoy enamorado por primera vez

No sabes si va a durar

Es un amor eterno

Es un amor sin pasado

No me decepciones, no me decepciones

No me decepciones, no me decepciones

Y desde la primera vez que ella realmente me amó

Oh, ella me hizo, me hizo bien

Creo que nadie realmente me ha hecho

Oh, ella me hizo, ella me hizo bien

No me decepciones, oye, no me decepciones

¡Heee! No me decepciones

No me decepciones

No me decepciones, no me decepciones

¿Puedes cavar? No me decepciones.

De esto habla Don’t Let Me Down, la canción de The Beatles con el video en YouTube más visto

Don’t Let Me Down no solo es la canción de The Beatles con el video en YouTube más visto, sino una de las más conocidas del Cuarteto de Liverpool.

Pues la canción Don’t Let Me Down de The Beatles fue escrita por John Lennon con dedicatoria especial, para expresar su vulnerabilidad.

Ya que John Lennon escribió Don’t Let Me Down para expresar su amor por Yoko Ono de 92 años de edad.

Según las propias palabras del legendario músico británio John Lennon a la revista Rolling Stone en 1970 su canción Don’t Let Me Down expresa un momento de sentimiento:

“En el fondo, cuando te estás ahogando, dices: ‘Me encantaría que alguien tuviera la previsión de verme ahogándome y viniera a ayudarme’, simplemente gritas”. John Lennon

Razón por la que la canción John Lennon es una súplica para que Yoko Ono no le falle, momento en el que el músico sentía cierta dependencia emocional de su esposa en medio de los problemas internos en The Beatles.

Don’t Let Me Down fue lanzada en el lado B del sencillo Get Back en abril de 1969. Misma que no fue incluida en el álbum original “Let It Be”, pues apareció hasta el álbum recopilatorio “Hey Jude” en 1970.