Hoy 25 de junio es el Día Mundial de The Beatles pero además se celebran las siguientes efemérides:

Día Mundial Antitaurino

Día de la Gente de Mar

Día de la Diversidad Sexual

Día Mundial del Vitiligo

Día de Llevar a mis Hijos al Trabajo

Día de la Televisión a Color

Día del Pez Gato

Tal y como se dijo, hoy 25 de junio es el Día Mundial de The Beatles, fecha elegida para conmemorar la participación de la agrupación en el programa de la BBC Our World en 1967.

Igualmente, este 25 de junio es el Día Mundial Antitaurino, una efeméride que pretende promover la erradicación de la tauromaquia.

También este 25 de junio es el Día de la Gente de Mar, una fecha proclamada en 2010 por la Organización Marítima Internacional (OMI).

Asimismo, este 25 de junio es el Día de la Diversidad Sexual que tiene como objetivo promover el respeto, la igualdad e inclusión a todas las personas independientemente de su orientación sexual.

Otra de las efemérides de este 25 de junio es la del Día Mundial del Vitiligo, una enfermedad crónica y cutánea pero no contagiosa que ocasiona una pigmentación en la piel.

De igual forma, este 25 de junio es el Día de Llevar a mis Hijos al Trabajo en donde los padres pueden llevar a sus hijos a trabajar con ellos, una festividad

Por otro lado, el Día de la Televisión a Color se conmemora este 25 de junio, siendo una innovación que marcó un antes y un después dentro de la industria tecnológica y del entretenimiento.

Y finalmente, este 25 de junio se celebra el Día del Pez Gato, también conocido como pez bagre en Estados Unidos.

Hoy 25 de junio, es el Día Mundial de The Beatles

El Día Mundial de The Beatles se celebra este 25 de junio para conmemorar su legado y el impacto cultural de la banda de rock inglesa.

La fecha del Día Mundial de The Beatles de este 25 de junio, fue elegida para conmemorar la participación del cuarteto de Liverpool en el programa de la BBC Our World en 1967.

Fue en ese programa en donde interpretaron la canción All You Need Is Love, y la cual fue transmitido de manera internacional.

El Día Mundial de The Beatles fue creado y celebrado en 2009 por Faith Cohen a través de las redes sociales para conmemorar el aniversario de la interpretación.

Se estima que esa transmisión en vivo de The Beatles tuvo una audiencia estimada de 400 millones de espectadores en más de 20 países, por lo que se le considera un momento icónico de la década de los 60.

The Beatles. (Pixabay.)

Este 25 de junio es el Día Mundial Antitaurino

Este 25 de junio es el Día Mundial Antitaurino cuyo objetivo es erradicar la tauromaquia y hacer conciencia sobre el maltrato animal.

El Día Mundial Antitaurino es una efeméride que actualmente es celebrada en muchos países y apoyada por diversas organizaciones por los derechos animales.

Pues se exige a los países la abolición de las corridas de toros mediante leyes que prohíban la tauromaquia e instando a las personas que no acudan a este tipo de eventos que solo promueven el maltrato animal.

Se sabe que la tauromaquia inició como una tradición que se remonta a la península ibérica del siglo XII y consiste en el sacrificio de un toro o novillo mediante el enfrentamiento con un torero.

Para ello utilizan espadas, jabalinas y una capa para desviar la atención del toro mientras que su muerte se hace de manera lenta para entretener a los espectadores.

Tauromaquia en CDMX (Marcelo Palacios / Cuartoscuro)

El 25 de junio es el Día de la Gente de Mar

Otra de las efemérides que se celebran este 25 de junio es el Día de la Gente de Mar que se celebra desde el 2010 proclamada por la OMI.

El Día de la Gente de Mar es un homenaje en donde se reconoce este 25 de junio, al comercio marítimo internacional.

Pues son una parte fundamental dentro del desarrollo del comercio y economía en el mundo.

En ese sentido se entiende como “Gente de Mar” a aquellas personas que se relacionan con una actividad marítima como dentro de una embarcación:

Comercio

Transporte

Acuicultura

Pesca

Este 25 de junio es el Día de la Gente del Mar (Flavio / Unsplash)

El Día de la Diversidad Sexual se celebra este 25 de junio

También este 25 de junio es el Día de la Diversidad Sexual que tiene como objetivo promover el respeto, la igualdad y la inclusión de todas las personas; esto independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

Por lo que este 25 de junio es un día para recordar la importancia de la diversidad sexual, de reconocerla y valorarla como parte fundamental de los derechos humanos.

Se estima que en México, 5 millones de personas mayores de 15 años forman parte de la comunidad LGBT.

Por lo que el Día Mundial de la Diversidad Sexual de este 25 de junio, celebra la reivindicación de los derechos humanos de la comunidad LGBT y el respeto a ella.

Marcha LGBT. (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)

Este 25 de junio es el Día Mundial del Vitiligo

Por otro lado, este 25 de junio es el Día Mundial del Vitiligo, una enfermedad cutánea, crónica pero no contagiosa que ocasiona un trastorno en la pigmentación de la piel.

Es una enfermedad autoinmune y progresiva de la piel, la cual se caracteriza por la aparición de manchas de diversos tamaños denominadas máculas.

Estas manchas o lesiones acrómicas, suelen ser de un color blanco nacarado y una superficie lisa que ocurre por la destrucción de los melanocitos, células encargadas de la pigmentación de la piel.

Lo cual provoca que la producción de melanina disminuya en varias partes del cuerpo como:

Contorno de ojos

Fosas nasales

Cara

Codos

Tobillos

Axilas

Rodillas

Manos

Pies

El objetivo del Día Mundial del Vitiligo es brindar información sobre esta enfermedad y cómo afecta a quienes la padecen.

Se estima que el vitiligo es una enfermedad que afecta a un 2% de la población a nivel mundial.

Sin embargo, el impacto más grande que el vitiligo tiene sobre las personas no es sobre su piel, sino en su autoestima.

Este 25 de junio es el Día Mundial del Vitiligo (Hanen BOUBAHRI / Unsplash )

Hoy 25 de junio, es el Día de Llevar a mis Hijos al Trabajo

También una de las efemérides que se celebran este 25 de junio, es el Día de Llevar a mis Hijos al Trabajo.

Esta es una fecha celebrada mayormente en Estados Unidos y Canadá este 25 de junio, aunque también ocurre cada cuarto jueves del mes de abril.

Este evento anual es un programa educativo en donde los padres llevan a sus hijos a trabajar durante un día.

El Día de Llevar a mis Hijos al Trabajo está diseñado para ayudar a los niños a explorar y experimentar el mundo laboral real.

El objetivo es inspirarlos en los diferentes roles del mundo laboral, para que así encuentren una inspiración o interés en las diversas áreas de oportunidad.

Día de Llevar a mis Hijos al Trabajo (Kenny Eliason / Unsplash)

El Día de la Televisión a Color se conmemora este 25 de junio

También este 25 de junio es el Día de la Televisión a Color pues en 1951, en Estados Unidos se vio por primera vez una transmisión a color, aunque solo un pequeño grupo puedo hacer debido a su alto costo.

La era de la televisión a color comenzó a ser gradualmente más accesible y estar disponible en todos los hogares, revolucionando la experiencia de este medio de comunicación y entretenimiento.

Guillermo González Camarena, un ingeniero e inventor mexicano fue quien desarrolló el sistema para transmitir imágenes en color en la televisión.

Por lo que su trabajo contribuyó al desarrollo de la televisión a color siendo su invento creado el 31 de agosto de 1946.

¿Quién fue Guillermo González Camarena? El científico mexicano que trajo color a la televisión (UNAM)

El Día del Pez Gato es este 25 de junio

Finalmente este 25 de junio se celebra el Día del Pez Gato en Estados Unidos, el cual fue proclamado por Ronald Reagan un día como hoy pero de 1987.

Esto en apoyo a la industria piscifactoría, pues el consumo del pez gato proviene de ahí el 99%.

El pez gato o pez bagre recibe su nombre gracias a sus largas barbillas que se asemejan a los bigotes de los gatos.