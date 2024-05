¿Por qué Danny Ocean no da conciertos en Venezuela? El cantante explica que hay una fuerte razón por la que no se ha presentado en su país natal.

Danny Ocean -de 32 años de edad- se ha convertido en uno de los cantantes más populares de la actualidad y es que sus canciones han logrado llegar a las personas.

A lo largo de su trayectoria, Danny Ocean ha logrado presentarse en diferentes partes del mundo y ha llevado su música a todos sus seguidores.

Sin embargo, Danny Ocean tomó la decisión de no dar conciertos en Venezuela por una razón muy importante que no tiene nada que ver con el hecho de que no se sienta orgulloso de sus raíces.

En entrevista, Danny Ocean confesó que esperaba no meterse en problemas al revelar por qué no se presenta en Venezuela pese a que varios artistas si lo hacen.

Danny Ocean revela que su mayor sueño es cantar en Venezuela

Daniel Morales, mejor conocido como Danny Ocean, se encuentra promocionando su nuevo álbum de estudio: Reflexa.

Tras tres discos, Danny Ocean confesó que sigue teniendo como fuente de inspiración a su natal Venezuela, donde comenzó su carrera musical.

Danny Ocean, músico. (@dannocean)

Hace ya algunos años, Danny Ocean decidió abandonar Venezuela para establecerse en Estados Unidos y aunque no olvida su país natal el cantante ha decidido no dar conciertos ahí.

En una entrevista, Danny Ocean confesó las razones por las cuales decidió no dar conciertos en Venezuela pese a que confesó que para él sería un sueño presentarse en su país natal.

Durante su conversación para el pódcast MoluscoTV, Danny Ocean dejó en claro que espera que un día pueda ofrecer un concierto en Venezuela.

“Ese es mi mayor sueño. Si yo tengo un deseo en esta vida es poder cantar en Venezuela. Ya llegará su momento y será el indicado” Danny Ocean

Danny Ocean confesó que sabe que hay grandes artistas que se están presentando con gran éxito en Venezuela, pero él tiene claro que no lo va a ser, o no por el momento.

“Yo lo respeto y me encanta que Venezuela pueda salir a disfrutar y que artistas internacionales puedan ir y llevar alegría” Danny Ocean

En ese sentido, Danny Ocean recordó que incluso Karol G fue y le dio oportunidad a artistas locales.

“Me encanta que estén abiertos, ahorita Karol G fue hace como tres semanas, les dio oportunidad a artistas venezolanos a abrirles su show, para la cultura venezolana ese día creo que fue algo muy clave para nosotros” Danny Ocean

Le preguntaron a Danny Ocean por qué no hace conciertos en Venezuela y esta fue su respuesta: pic.twitter.com/STb8coykq4 — VVperiodistas (@VVperiodistas_) May 9, 2024

¿Por qué Danny Ocean no da conciertos en Venezuela?

Danny Ocean confesó que el trabaja con refugiados y Venezuela es el más con una gran cantidad de refugiados y eso quiere decir que hay algo que no está bien en su país natal.

“Yo desde mi lado simplemente, yo trabajo con refugiados y Venezuela es el país con más refugiados en el mundo y si somos el país con el mayor número de refugiados en el mundo es por algo y esa es mi posición” Danny Ocean

Para Danny Ocean siempre será positivo lo que llegué a Venezuela, pero siente que representa al venezolano que le tocó emigrar para poder salir adelante.

“Todo lo positivo que traiga hacia Venezuela voy a estar siempre puesto, pero desde mi lado yo creo que represento mucho al venezolano que le tocó emigrar a buscar un mejor futuro, es difícil no es fácil” Danny Ocean

Danny Ocean confesó que para él era un tema difícil de hablar, pues él tiene sus opiniones y no quiere generar polémica.

“No quiero polarizar, tengo mis convecciones, criterios y en Venezuela la gente se está mamando un huevo” Danny Ocean

Para Danny Ocean no es justo ir y ofrecer un concierto en Venezuela pues siente que se está aprovechando de la situación.

“No veo que sea justo para mí ir y aprovecharme de esa situación a mi beneficio, espero no comprometerme con lo que te estoy diciendo” Danny Ocean