Por lo que ya se tiene fecha para ver el documental The Beatles Anthology con la historia de la icónica banda británica en Disney+.

El documental The Beatles Anthology ya ha confirmado su fecha de estreno en la plataforma de streaming Disney+, por lo que a partir de la siguiente fecha podrás disfrutar de este trabajo para conocer más sobre el famoso Cuarteto de Liverpool:

Fecha de estreno: Miércoles 26 de noviembre 2025

The Beatles Anthology, a nine part documentary series featuring previously unreleased footage, premieres November 26 only on Disney+. pic.twitter.com/BdicAb6Ci1 — Disney+ (@DisneyPlus) August 21, 2025

¿De qué trata The Beatles Anthology, el documental de The Beatles con estrenó en Disney+?

Dicha serie documental The Beatles Anthology se trata de uno de los trabajo más íntimos sobre la historia de la banda británica , misma que es contada por los propios:

John Lennon 1940 - 1980

Paul McCartney de 83 años

George Harrison 1943 - 2001

Ringo Starr de 85 años

Esto a través de una cronológica compuesta de entrevistas con los propios The Beatles, material de archivo inédito, actuaciones y hasta maquetas de canciones.

Asimismo, The Beatles Anthology es la serie documental que se emitió por primera vez en televisión en el año 1995.

¿Cuántos episodios tiene The Beatles Anthology, el documental de The Beatles con estrenó en Disney+?

The Beatles Anthology, el documental de The Beatles con estrenó en Disney+ tendrá un total de 9 episodios.

En su estreno en Disney+, el documental The Beatles Anthology llegará con 3 episodios, para luego estrenar uno de manera semanal.

The Beatles Anthology también tendrá discos

Además de la serie The Beatles Anthology con estrenó en Disney+, también se ha anunciado un box set de disco coleccionables

Por lo que será un paquete de ocho discos y un vinilo de 12 LPs con 36 canciones en total para The Beatles Anthology, y donde 3 grabaciones serán inéditas y de sesiones que nunca antes habían sido publicadas.

Con ello, las 13 canciones inéditas del box set de The Beatles Anthology serán:

Tell Me Why If I Fell Matchbox Every Little Thing I Need You I’ve Just Seen a Face In My Life Nowhere Man Baby, You’re a Rich Man All You Need is Love (Ensayo para emisión en la BBC) The Fool on the Hill I Am the Walrus Hey Bulldog