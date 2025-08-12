La nueva serie de Disney Channel, Vampirina, estrena un teaser tráiler en YouTube revelando cuándo se estrena.

A través de YouTube y sus redes sociales, se reveló un nuevo teaser tráiler de Vampirina, nueva serie de Disney Channel.

De acuerdo con el teaser tráiler de Vampirina, nueva serie de Disney Channel, los capítulos comenzarán a transmitirse a partir del 12 de septiembre.

Posteriormente, todos los capítulos de Vampirina, nueva serie de Disney Channel, estarán disponibles en Disney Plus el próximo 15 de octubre.

Vampirina, nueva serie de Disney Channel anunció el live action el pasado noviembre 2024

El pasado 1 noviembre del 2024, se anunció la nueva serie de live action de Vampirina, de Disney Channel para este 2025.

Este revela que la nueva serie de Vampirina de Disney Channel comenzará su la transmisión de sus capítulos el próximo 12 de septiembre con el estreno de sus dos primeros capítulos.

Cabe mencionar que Vampirina era una serie originalmente animada, la cual se basa en el libro infantil ‘Vampirina Ballerina’ de Anne Marie Pace y que logró gran recepción entre el público infantil.

Es por eso que ahora Vampirina tendrá una nueva serie live action en Disney Channel, la cual posteriormente podrá verse en Disney Plus.

Por lo que se espera que, con su estreno y posterior transmisión de los capítulos de Vampirina en Disney Channel, tenga una buena recepción tras el éxito que ha tenido su serie animada.