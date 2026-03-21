La agrupación surcoreana BTS está de vuelta oficialmente, tras el lanzamiento de su quinto álbum Arirang y un concierto que desató la euforia de los fans desde el ​​palacio real de Gyeongbokgung en ​​la puerta de Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur.

Tras 4 años de ausencia para cumplir el servicio militar obligatorio, en su regreso, BTS logró aglomerar a más de 260 mil asistentes que disfrutaron de sus éxitos y de lo más nuevo.

Euforia en concierto desde Seúl por el regreso de BTS

RM, Jin, Jimin, Jung Kook, V, Suga y J-hope lograron desatar la euforia en su concierto desde Seúl, mismo que fue transmitido en vivo por Netflix a todo el mundo, por el regreso de BTS a la música y escenarios.

“¡Hola, somos BTS!. Annyeonghaseyo, estamos de vuelta”, fueron las primeras palabras con la que la agrupación surcoreana saludaba a sus fans en este regreso triunfal.

Los más de 260 mil asistentes que disfrutaron del concierto de BTS en Seúl disfrutaron de un setlist de 12 canciones entre sus grandes éxitos y temas nuevos de su álbum Arirang; dichos temas que la banda interpretó fueron:

Body to Body Hooligan 2.0 Butter MIC Drop Aliens FYA SWIM Like Animals NORMAL Dynamite Mikrokosmos

BTS está de vuelta y desata euforia con concierto en Seúl (Kim Hong-Ji / AP)

Concierto de BTS en Seúl fue visto en 190 países por Netflix

No solo BTS causó euforia en Seúl con el concierto de su regreso, pues la transmisión en vivo desde la popular plataforma de streaming Netflix fue también un éxito.

Ya que la boyband del k-pop, BTS logró ser vista en 190 países durante su concierto en vivo desde Según a través de Netflix.

Mientras que la cifra de espectadores en Netflix sumó 50 millones de televidentes en el regreso de BTS.