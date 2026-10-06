Este martes 6 de octubre, Rosana tiene una cita con sus fans en punto de las 20:30 horas con un concierto desde el Auditorio Nacional de la CDMX.

El show está pensado para tener una duración de dos horas, por lo que el espectáculo estaría llegando a su fin alrededor de las 22:30 horas. Los detalles:

Sede del concierto: Auditorio Nacional

Hora de inicio del concierto: 8:30 p.m.

Hora de término del concierto: 10:30 p.m.

Duración del show: 2 horas aproximadamente

Sin telonero confirmado

Rosana dará un concierto en el Auditorio Nacional y celebra 30 años de trayectoria

El concierto de Rosana en el Auditorio Nacional tendrá como motivo principal la celebración de sus 30 años de trayectoria musical, con un espectáculo dedicado a las canciones que marcaron su carrera.

La presentación también conmemora las tres décadas del lanzamiento de Lunas Rotas, el álbum debut de la cantautora española, publicado originalmente en 1996 y fundamental para su salto a la fama internacional.

Aquel primer material discográfico incluyó algunas de las canciones más reconocidas de Rosana, entre ellas El talismán y A fuego lento, temas que ayudaron a convertirla en una figura destacada de la música en español.

Por ello, el repertorio de esta presentación tendrá un importante componente nostálgico, pues Rosana repasará buena parte de las canciones de Lunas Rotas junto con otros éxitos que lanzó posteriormente.

Rosana en el Auditorio Nacional (Rosana / Facebook)

El concierto también representa un reencuentro de Rosana con el público mexicano, después de un periodo en el que permaneció alejada de los grandes escenarios y redujo su actividad frente a grandes audiencias.

La elección del Auditorio Nacional tiene además un significado especial para la cantante, quien ha mantenido una relación cercana con México y reconoce la importancia del público mexicano durante su trayectoria.

De esta manera, la presentación reunirá tres décadas de música, desde las canciones de Lunas Rotas hasta los temas que consolidaron la carrera de Rosana, en una noche dedicada a sus seguidores.