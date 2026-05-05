No te pierdas el concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional. Acá el setlist, horario y telonero para el 5 de mayo.
El cantante venezolano Ricardo Montaner vuelve a México con “El último regreso Tour”.
Setlist para el concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional
Este sería el setlist de canciones para el concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional este martes 5 de mayo:
- Yo Que Te Amé
- Será
- A Dónde Va El Amor
- Castillo Azul
- El Poder De Tu Amor
- La Cima Del Cielo
- El Último Regreso
- Solo Con Un Beso
- La Mujer De Mi Vida
- Ojos Negros
- Yo Sin Ti
- Yo Puedo Hacer
- Convénceme
- Resumiendo
- Quisiera
- No Me Entregues Tu Amor
- Corazón Fracturado
- Necesito De Ti
- La Chica Del Ascensor
- Cachita
- Vamos Pa´La Conga
- Bésame
- Para Que Seas Feliz
- Déjame Llorar
- Me Va A Extrañar
- La Gloria de Dios
- Tan Enamorados
Horario del concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional
Así quedó el horario del concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional para este 5 de mayo:
- Lobby: 6:30 de la tarde
- Apertura de puertas: 7:30 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
Telonero para el concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional
Hasta el momento, no hay ningún telonero confirmado para el concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional.
Sin embargo, será un show memorable, lleno de nostalgia, ya que se trata de la gira de despedida del cantante venezolano tras 40 años de una exitosa carrera.