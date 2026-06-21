Ya está todo listo para el concierto de Millonario en el Lunario. Aquí te compartimos el setlist, horario y telonero del 21 de junio.
El rapero Millonario visita la CDXM para dar un concierto lleno de invitados especiales.
Setlist del concierto de Millonario en el Lunario
Este podría ser el setlist del concierto de Millonario en el Lunario del Auditorio Nacional:
- Burbujas de cristal
- Demasiado
- La Blindada
- Rayas de patrón
- Si nos portamos mal
- My Lady
- De aquí los veo
- Chingo de cheve
- Manejando bien rápido
- Casco Maizi
- Niza
- Millonario sin corona
- José José
- Diego Rivera
- Lírica y Metralla
- Súbete y ya verás
- Tío rico
- Duro
- Impala
- Llegan ya
- Bailar y volar
- Las cuentas
- Lollipop
- Lowrider
- Te falta práctica
- Hablan y hablan
- Los homies
- El rosario
Horario del concierto de Millonario en el Lunario
Para el domingo 21 de junio, este será el horario del concierto de Millonario:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 7:00 de la tarde
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 9:00 de la noche
El concierto de Millonario será especial porque compartirá escenario con varios raperos en el escenario.
Con su voz rasposa y líricas magnéticas, Millonario se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del hip-hop mexicano.
Telonero para el concierto de Millonario en el Lunario
El concierto de Millonario en el Lunario del Auditorio Nacional contará con los siguientes artistas invitados:
- Reghos
- Aczino
- Lalote
- W Corona
- Justino Morales
- Asmed
- Remik González
- Airam Páez y 8 Uno
- Zamber
Por lo que el show será toda una fiesta con grandes rimas y beats.