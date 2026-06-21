Ya está todo listo para el concierto de Millonario en el Lunario. Aquí te compartimos el setlist, horario y telonero del 21 de junio.

El rapero Millonario visita la CDXM para dar un concierto lleno de invitados especiales.

Setlist del concierto de Millonario en el Lunario

Este podría ser el setlist del concierto de Millonario en el Lunario del Auditorio Nacional:

Burbujas de cristal

Demasiado

La Blindada

Rayas de patrón

Si nos portamos mal

My Lady

De aquí los veo

Chingo de cheve

Manejando bien rápido

Casco Maizi

Niza

Millonario sin corona

José José

Diego Rivera

Lírica y Metralla

Súbete y ya verás

Tío rico

Duro

Impala

Llegan ya

Bailar y volar

Las cuentas

Lollipop

Lowrider

Te falta práctica

Hablan y hablan

Los homies

El rosario

Millonario, rapero (Millonario / Facebook)

Horario del concierto de Millonario en el Lunario

Para el domingo 21 de junio, este será el horario del concierto de Millonario:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 7:00 de la tarde

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 9:00 de la noche

El concierto de Millonario será especial porque compartirá escenario con varios raperos en el escenario.

Con su voz rasposa y líricas magnéticas, Millonario se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del hip-hop mexicano.

Millonario, rapero (Millonario / Facebook)

Telonero para el concierto de Millonario en el Lunario

El concierto de Millonario en el Lunario del Auditorio Nacional contará con los siguientes artistas invitados:

Reghos

Aczino

Lalote

W Corona

Justino Morales

Asmed

Remik González

Airam Páez y 8 Uno

Zamber

Por lo que el show será toda una fiesta con grandes rimas y beats.