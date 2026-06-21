Si quieres saber a qué hora termina el concierto de Millonario en el Lunario, te damos el horario del 21 de junio.

El Lunario del Auditorio Nacional en CDMX recibirá el concierto del rapero Millonario.

Horario del concierto de Millonario en el Lunario

El horario del concierto de Millonario para el domingo 21 de junio es este:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 7:00 de la tarde

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 9:00 de la noche

Millonario, rapero (Millonario / Facebook)

El concierto de Millonario será especial porque compartirá escenario con varios raperos en el escenario:

Reghos

Aczino

Lalote

W Corona

Justino Morales

Asmed

Remik González

Airam Páez y 8 Uno

Zamber

Con su voz líricas magnéticas, Millonario se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del hip-hop mexicano.

Ruta para llegar al Lunario del Auditorio Nacional

Te compartimos la mejor ruta para llegar al Lunario del Auditorio Nacional y disfrutar del concierto de Millonario.

En transporte público, la opción es bajarse en la estación Auditorio de la línea 7 del Metro CDMX.

El estacionamiento del Lunario, si viajas en auto, abre tres horas antes del espectáculo y cierra una hora después de que el show concluye.

La dirección del Lunario es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.