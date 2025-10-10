La cantante mexicana de 71 años de edad, Lupita D’Alessio se presenta en concierto este 10 y 11 de octubre en La Maraka.

Conciertos de Lupita D’Alessio de los que ya te traemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada.

Setlist, horario y telonero para los conciertos de Lupita D’Alessio en La Maraka del 10 y 11 de octubre

“La Leona Dormida” llegará este 10 y 11 de octubre a La Maraka en concierto, así que presta atención, a continuación setlist de canciones, horario y telonero para el show en vivo de Lupita D’Alessio:

Apertura de puertas: 7:30 de la noche

Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 18 temas en vivo aproximadamente

Lupita D'Alessio, cantante. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Posible setlist de canciones para los conciertos de Lupita D’Alessio en La Maraka del 10 y 11 de octubre

Lupita D’Alessio llega con concierto a La Maraka de la CDMX con dos fechas para el 10 y 11 de octubre.

Conciertos de Lupita D’Alessio que son muy especiales pues se trata de su gira “Tour del Adiós”.

Con ello, se espera que los posibles temas del setlist de canciones para los conciertos de Lupita D’Alessio en La Maraka sean: