La Maraka recibe en concierto a la cantante mexicana de 71 años de edad, Lupita D’Alessio los días 10 y 11 de octubre.

Y si eres de los que irá a ver a “La Leona Dormida”, te damos el horario y hora en la que terminan los conciertos de Lupita D’Alessio en La Maraka.

Horarios de los conciertos del 10 y 11 de octubre de Lupita D’Alessio en La Maraka

Arma tu plan con horario y hora en la que terminan los conciertos del 10 y 11 de octubre de Lupita D’Alessio en La Maraka y no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 7:30 de la noche

Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 18 temas en vivo aproximadamente

Duración: Se prevé 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:30 de la noche

Lupita D'Alessio (Agencia México)

Lupita D’Alessio se presenta en concierto el 10 y 11 de octubre en La Maraka

Este 10 y 11 de octubre Lupita D’Alessio promete dos conciertos inolvidables en La Maraka.

Conciertos de “La Leona Dormida” que forma parte de su gira “Tour del Adiós” para despedir a Lupita D’Alessio de los escenarios.

Recuerda que La Maraka es el recinto ubicado en calle Mitla número 410 en la colonia Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, CDMX.