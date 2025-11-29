El sábado 29 de noviembre hay un concierto programado de Limp Bizkit en la CDMX, evento que inició con el pie izquierdo tras un inesperado cambio de sede.

Por si fuera poco, este movimiento trajo consigo nuevos problemas que no están gustando a los fans a un día de que la banda se presente.

Fans de Limp Bizkit reportan una ‘baja calidad’ en la producción para el concierto

Ha sido por medio de redes sociales que fans comenzaron a reportar una baja calidad en la producción que se espera para el concierto de Limp Bizkit.

Y es que todo parece indicar que la banda se verá orillada a presentarse en un escenario más pequeño de lo previsto, lo que limitará considerablemente su show.

Limp Bizkit (Instagram | @limpbizkit)

Fue por medio de un comunicado que se anunció el cambio de cede al Estadio Fray Nano.

De acuerdo con el escrito, el cambio se debió que el recinto anterior, la Explanada del Estadio Banorte, se encuentra en remodelación.

Por lo que se quiso garantizar la seguridad de los asistentes y una experiencia cómoda para el momento del concierto.

Sin embargo, los nuevos cambios han puesto en duda la calidad que Limp Bizkit pueda ofrecer.

Pues al ser un escenario más pequeño, muchos estiman que el audio no será el mejor y que en general el concierto pinta a no cumplir las expectativas prometidas.