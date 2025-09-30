Hoy martes 30 de septiembre llega al Auditorio Nacional el esperado concierto de José José Sinfónico.

Concierto del cual te tenemos todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada en el homenaje al ‘Príncipe de la Canción’.

Setlist, horario y telonero para el concierto de José José en el Auditorio Nacional hoy 30 de septiembre

Esto son los detalles que deberás tener en cuenta de setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de José José en el Auditorio Nacional de hoy 30 de septiembre:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Invitados Especiales:

Debbie Castro Natalia Marroquín Alfonso Alquifira Ricardo Caballero Los Miranda

Setlist de canción: Aproximadamente 20 temas en vivo

José José, cantante. (Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro)

Posible setlist para el concierto de José José en el Auditorio Nacional del 30 de septiembre

El concierto de José José en el Auditorio Nacional del 30 de septiembre será un homenaje sin igual para el ‘Príncipe de la Canción’.

Pues el concierto de José José en el Auditorio Nacional será sinfónico con más de 100 artistas en escena , entre la orquesta sinfónica, músicos de base y voces invitadas

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de José José en el Auditorio Nacional serán: