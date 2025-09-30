El Auditorio Nacional será la sede para el homenaje en concierto de José José hoy martes 30 de septiembre.

Así que te tenemos el horario y hora en la que termina el concierto de José José Sinfónico en el Auditorio Nacional para que te prepares.

Horarios del concierto de José José en el Auditorio Nacional hoy 30 de septiembre

Arma tu plan para que llegues a tiempo y hasta para tu regreso a casa para el concierto de José José en el Auditorio Nacional de hoy 30 de septiembre con el horario y hora en la que termina el show sinfónico en vivo:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Invitados Especiales:

Debbie Castro Natalia Marroquín Alfonso Alquifira Ricardo Caballero Los Miranda

Setlist de canción: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estiman 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche

José José, cantante. (Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

Hoy 23 de septiembre llega el homenaje a José José Sinfónico en el Auditorio Nacional

En el 6° aniversario luctuoso del cantante mexicano José José, llega al Auditorio Nacional el homenaje con concierto sinfónico.

Concierto José José Sinfónico en el Auditorio Nacional con más de 100 artistas en escena y por lo que promete ser una noche inolvidable con lo mejor de la música del ‘Príncipe de la Canción’.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.