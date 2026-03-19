Gloria Trevi y su equipo de trabajo afinan los últimos detalles para el concierto que ofrecerá el 20 de marzo en el Auditorio Nacional.

Como parte de su tour “La fiesta”, Gloria Trevi dará a sus fans un energético, pero también nostálgico show, en el que interpretará sus más grandes éxitos, aquellas que la llevaron a la fama y que hoy la mantienen vigente entre el público.

Por supuesto, la intérprete -de 58 años de edad- llevará al recinto temas recientes.

A continuación te compartimos la información ha tomar en cuenta para no perderte de ningún detalle:

Sede: Auditorio Nacional

Apertura de puertas: 17 horas.

Inicio de concierto: 20:30 horas.

Duración: Dos horas.

Telonero: Sin especificar.

Artistas invitados: Sin especificar.

Gloria Trevi (@gloriatrevi / Instagram)

Setlist para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional para el 20 de marzo

Faltan unas horas para que, una vez más, Gloria Trevi se adueñe del Auditorio Nacional.

Gloria Trevi ofrece grandes sorpresa y quizá por ello aún no ha revelado el setlist del tan esperado evento; sin embargo, desde ya se rumora que sonarán temas como:

Medusa

La Recaída

¿Qué hago aquí?

Dr. Psiquiatra

Con los ojos cerrados

El recuento de los daños

Vestida de azúcarCinco MinutosNo querías Lastimarme

Todos me Miran

El vuelo

Para siempre triste

Un abrazo

Amor inexplicable

Súfrale

Aún hay boletos para el concierto que Gloria Trevi ofrecerá en el Auditorio Nacional

Hasta el momento de redactar esta nota, Ticketmaster aún cuenta con boletos para el concierto que Gloria Trevi ofrecerá en el Auditorio Nacional.

El costo de los accesos varía según la zona:

Los más económicos son los del Piso 2, cuyo acceso vale $992 pesos.

Los precios suben a partir del Piso 1: De $1,240 a $1,550 pesos

Luneta A, B y C: De $1,116 a $1,984 pesos.

Balcón: $1,984 pesos.

Preferente: De $3,596 a $6,200 pesos.

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

El Auditorio Nacional se encuentra ubicado en Avenida Paseo de la Reforma #50, en Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para llegar el recinto de espectáculos puedes hacerlo mediante transporte privado o público.

En Metro puedes llegar a través de la Línea 7.

En Metrobús también deberás tomar la Línea 7.

A continuación te compartimos la ubicación para evitar inconvenientes: